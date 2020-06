Met de oplevering van Celebrity Flora in 2019 was Scheepswerf De Hoop de eerste scheepswerf in Nederland, sinds Prinsendam van de Merwede-scheepswerf in 1973, die opnieuw een cruiseschip afleverde. Bedoeld voor het varen op de Galápagos eilanden, bleek deze kleine cruiseschipformule zo’n groot succes dat de Royal Caribbean Group / Celebrity Cruises al snel een optie nam voor een tweede schip. Na de overname van Silversea Cruises door Royal Caribbean (die met bijna 67% de meerderheidsaandeelhouder werd) werd de optie echter overgedragen aan Silversea.

Dit schip, dat de naam Silver Origin krijgt, is op 30 december 2019 te water gelaten. Na recente succesvolle zeetesten is het innovatieve expeditiecruiseschip, dat op maat is ontworpen en gebouwd voor luxe cruises in het Galápagos-gebied, op 3 juni aan Silversea Cruises geleverd in het Rotterdamse havengebied.

Het management van De Hoop is er zeker van dat meer dan een decennium van deelname aan kleinere zeecruiseschipprojecten, met de bijbehorende ontwerpontwikkeling en investering in kennis, inmiddels zijn vruchten heeft afgeworpen. De CEO van De Hoop, Patrick Janssens, geeft aan dat dit de ideale basis was voor het betreden van de groeiende markt van de expeditiecruiseschepen – hun ontwerpers waren volledig voorbereid toen de Galápagos Eilanden-cruises-uitdaging zich aandiende. Met dit project heeft de Nederlandse maritieme industrie zich op de kaart gezet.

Herdefiniëren van luxe cruises in de Galápagos

Silver Origin is gebaseerd op 5 pijlers: Duurzaamheid, Bestemming aan boord, Expeditiebeleving, Authentieke Cultuur en Comfort & Service.

Pijler 1: Duurzaamheid – Bescherming van de Galápagos, vandaag en morgen. Omdat Silver Origin zich bewust is van de impact van reizen op de planeet, heeft het de laagst mogelijke CO2-voetafdruk. Met state-of-the-art technologie, een dynamisch positioneringssysteem dat de kwetsbare zeebodem beschermt en een geavanceerd voortstuwingssysteem wordt in haar ontwerp geïntroduceerd. Alle suites zijn voorzien van een zoetwaterzuiveringssysteem dat het gebruik van plastic flessen aanzienlijk zal verminderen.

Pijler 2: Bestemming aan boord – De bestemming van de passagiers begint aan boord. Het maakt niet uit waar u aan boord bent, u zult het gevoel hebben dat de Galápagos daar bij u is. Het schip heeft een 24-uurs uitzicht over de Galápagos, dankzij grote ramen van vloer tot plafond die zich over het hele schip uitstrekken, terwijl het Observatie & Stargazing Platform een ononderbroken uitzicht biedt.

Pijler 3: Expeditie-ervaring – Expeditie-expeditie-expert worden Alle Silversea-gidsen – meer per gast dan elk ander schip – zullen niet alleen experts zijn in hun vakgebied, maar ook gecertificeerd zijn door het Nationaal Park van de Galápagos. Om dezelfde reden werd Basecamp, een outdoor ontdekkingsreizigerslounge in het achterschip, geïntroduceerd. Als innovatieve “kennislounge” beschikt Basecamp over materialen en gereedschappen die zorgen voor een schat aan kennis van de cruise-omgeving.

Het Basecamp, dat direct uitkomt op de jachthaven, geeft gemakkelijk toegang tot het Zodiac dek met de stijve opblaasbare boten die de meest gepersonaliseerde ervaring aan land bieden.

Pijler 4: Authentieke lokale cultuur – Authenticiteit is alles Om de lokale gewoontes en keuken te ervaren, zal Silver Origin alleen zorgen voor de meest authentieke culinaire ervaring mogelijk. In de kombuis worden alleen echt authentieke Ecuadoraanse recepten bereid, met de meest verse lokale ingrediënten, vergezeld van de beste regionale wijn. Verder zullen er live gastronomische bereidingssessies en seminars worden gegeven, om te ervaren hoe je alle smaken die Ecuador en de Galápagos te bieden hebben kunt creëren en nabootsen.

Pijler 5: Comfort en service – De luxe die u verwacht, de service die u verdient Silver Origin’s crew zal de ongeëvenaarde luxe en toonaangevende gepersonaliseerde service bieden waar Silversea bekend om staat. Bovendien is Silver Origin het enige schip in de hele Galápagos-regio dat butlerservice biedt in elke suite, waardoor het verblijf aan boord net zo aangenaam is als het bezoek aan de eilanden zelf.

Vanuit een meer technisch perspectief bekeken

Silver Origin is ontworpen en Lloyd’s Register is geklasseerd voor wereldwijde service en is gebouwd volgens de nieuwste probabilistische schadestabiliteitsregels en voldoet daarom aan de relevante regels en voorschriften voor 2020. Dit wordt aangevuld met de verplichting voor de klant om te voldoen aan een schadestabiliteitsregeling met twee compartimenten. Bovendien verplicht het schip zich, naast het voldoen aan toekomstige internationale regels en voorschriften, ook tot het naleven van specifieke Galápagos National Park Directorate Regulations, waarbij specifieke milieu-effectarme kenmerken zijn toegepast.

Aangezien dit schip naar verwachting 66% van de operationele tijd stilligt – in een baai of in de buurt van een van de eilanden – is er veel aandacht besteed aan het ontwerp en de selectie van de apparatuur, zodat het schip efficiënt kan presteren onder DP (Dynamic Positioning). In combinatie met een stabilisatiesysteem met nulsnelheid kiest het DP-systeem een koers om de rol- en hefbewegingen op het schip tot een minimum te beperken, wat het comfort voor de passagiers aanzienlijk verbetert. Om een hoog niveau van redundantie te bereiken en om te voldoen aan de klassevereisten (PSMR* en DP1 / DP-AM-notatie), is het vermogen en de voortstuwingsinstallatie van Silver Origin gedupliceerd en ondergebracht in twee aparte machinekamers.

Verminderde ecologische voetafdruk als gevolg van energie-efficiëntie

De stroomvoorziening voor twee roerpropellers, twee boegschroeven en andere verbruikers wordt verzorgd door vier rups C32 dieselgeneratorsets van elk 994kW. De nooddieselgenerator is een Scania van 339 kW. De dieselmotoren zijn uitgerust met een SCR (Selective Catalytic Reduction) installatie, waarbij de uitstoot van stikstofoxide (NOx) sterk wordt gereduceerd. De roerpropellers, type 20 CRP van 1450kW elk, zijn geleverd door Steerprop uit Finland, terwijl de 400kW boegschroeven worden geleverd door Veth uit Nederland. Met deze configuratie kan gemakkelijk een kruissnelheid van 12 knopen worden bereikt en is een hoge wendbaarheid gegarandeerd.

De introductie van dit geavanceerde voortstuwingssysteem, de rompconfiguratie (verbeterd met CFD-berekeningen) en de speciaal ontwikkelde dieselmotoropstelling garanderen een gemiddelde reductie van 25% in de rompweerstand, 15% reductie in het brandstofverbruik en evenzo minder uitlaatgassen. uitstoot. Deze kenmerken maken dit cruiseschip tot een van de meest energie-efficiënte schepen in zijn klasse, naast het feit dat het voldoet aan IMO Tier III. Een blik op het profiel van het schip laat de uitlopende boeg met een geïntegreerde lamp zien. Deze bolvormige boeg vermindert zowel de weerstand in golven tijdens het varen als bespaart energie bij het in positie blijven, net als het hogere rendement van de boegschroef. Het ontwerp van het exterieur van dit schip werd met succes gestimuleerd door het werk van de Nederlandse jachtontwerper Cor D. Rover, die in nauwe samenwerking met De Hoop en Silversea de efficiënte lijnen van de romp combineerde met een werkelijk bijzonder en zeer functioneel exterieurontwerp. Vooral het ontwerp van het bovendek voegt nu een bestemming toe aan de reis.

Om de ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen, beschikt het cruiseschip over een verbeterde rioolwaterzuiveringsinstallatie om de kwaliteit te verbeteren en de hoeveelheid afvalwater te verminderen. Een verbeterd HVAC-systeem en een verbeterde warmte-isolatie, als gevolg van de energiezuinige lage-emissie beglazing, leidt tot 50% minder energieverbruik. Het spreekt voor zich dat de door Heinen & Hopman geïnstalleerde HVAC-apparatuur in staat is om de uitdagende milieuparameters, het warmere zeewater en de hogere buitenluchttemperaturen van de Galápagos aan te kunnen. In het elektrische systeem zijn veel meer energiebesparende maatregelen genomen. Alle elektronica werd met succes geïntegreerd en geïnstalleerd door Droste Electro, na een meerjarige onderaannemingsrelatie met de werf.

Scheepswerf De Hoop heeft veel aandacht besteed aan het minimaliseren van geluid en trillingen, met als resultaat zwevende vloeren, flexibel te monteren apparatuur en trillingsdempende panelen in wanden en plafonds. De praktische uitvoering hiervan werd ondersteund door een theoretische frequentieanalyse van het schip en zijn interieurbouw. Met de bereikte comfortklasse 1-notatie (de hoogst mogelijke klasse-notatie) zijn stille en comfortabele passagiersruimten verzekerd. Bovendien zorgen grondige windtunneltests op de bovenbouw van het schip ervoor dat de passagiers aan dek niet worden blootgesteld aan uitlaatgassen.

Gebouwd met ware toewijding – het trotseren van de kansen

In de eerste maanden van 2020 ontwikkelde het Corona/Covid-19 virus zich snel tot een wereldwijde pandemie. Veel provincies (en bedrijven) gingen op slot, overheden voerden sterke maatregelen in en net rond deze tijd werd de Silver Origin voorbereid op het vertrek naar het Rotterdamse havengebied. Voor het passeren van de bruggen in de Rijn werden de bovendekmodules verwijderd. Deze zouden in Rotterdam worden omgebouwd, waar de laatste fasen, inclusief de proefvaarten op zee en de eindafwerking, zouden plaatsvinden.

Met snel geïmplementeerde (strenge) virusbeschermingsprocedures is het transport gestart en is de bouw voortgezet. Vertragingen van materialen en apparatuur (vastzitten in magazijnen over de hele wereld), onbeschikbaarheid van technische diensten en andere neveneffecten begonnen de bouwplanning te bemoeilijken. Desondanks bleven de werf, haar leveranciers en onderaannemers oplossingen vinden voor de problemen die zich voordeden.

Ondanks de beperkingen van het personeelsbestand, andere beperkingen en ernstige neveneffecten bleef de totale vertraging van de gereedheid van het schip minder dan 6 weken bedragen. Tijdens de proefvaarten werd de DP-tuning uitgevoerd door IT-specialisten van Navis of St. Peterburg, die inlogden op het schip en daarmee de eerste DP-tuning op afstand ooit uitvoerden.

SILVERSEA CRUISES

Sinds het begin van de jaren ’90 is Silversea Cruises erkend als de gouden standaard in luxe cruises, geprezen voor zowel de legendarische Europese levensstijl als het wereldwijde bereik van de bestemmingen. Met het debuut van het luxe cruiseschip Silver Explorer in 2008 introduceerde Silversea expeditie cruising – Silversea stijl, en voegde nog een unieke niche toe in de luxe cruisemarkt. Samen met beide polaire uitersten varen de Silversea-expeditieschepen naar de eilanden van Oceanië, Zuidoost-Azië, het Russische Verre Oosten, de afgelegen Kimberley-kust van Australië, Midden- en Zuid-Amerika (inclusief de Galápagoseilanden) en de exotische westkust van Afrika. In 2018 werd een spannende samenwerking aangegaan met Royal Caribbean, waarbij RCL tweederde van Silversea verwierf. De kracht en expertise van Royal Caribbean’s portfolio, gekoppeld aan Silversea’s streven naar uitmuntendheid aan boord, betekent superlatief zeilen voor gasten, over alle vier de hoeken van de wereld. Vandaag de dag heeft Silversea Cruises een wereldwijde portefeuille van routes naar alle zeven continenten en meer dan 900 bestemmingen wereldwijd. Het hoofdkantoor van de cruisemaatschappij is gevestigd in Monaco en het bedrijf heeft vestigingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Australië.

SHIPYARD DE HOOP

Shipyard De Hoop is een succesvolle Nederlandse ontwerper, ingenieur en bouwer van maatwerk schepen. Elk schip dat wordt gebouwd is uniek en wordt in eigen beheer gebouwd. Dat betekent geen standaardprocessen, maar maatwerk. De Hoop heeft een positieve houding ten opzichte van trends en ontwikkelingen in de industrie, waardoor ze snel kunnen inspelen op veranderingen en zelfs kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Scheepswerf De Hoop is een middelgrote scheepswerf met het hoofdkantoor in Lobith, in het oosten van het land, met een personeelsbestand van 250 tot 500 mensen, afhankelijk van de werklast. De werf biedt scheepshellingsfaciliteiten voor schepen tot 200 meter lengte en heeft een gecombineerde kadelengte van 450 meter ter plaatse en nog eens 200 meter in het Rotterdamse havengebied beschikbaar voor outfitting. Scheepswerf De Hoop heeft een indrukwekkende staat van dienst in het ontwerpen en bouwen van maatwerk schepen. Dit omvat zowel zeeschepen als binnenvaartschepen, waaronder riviercruiseschepen en passagiersschepen, alsmede high-end werk- en accommodatieschepen voor de offshore-industrie en de markt voor duurzame energie. Met een eigen ontwerp- en engineeringafdeling, samen met alle andere disciplines (niet alleen cascobouw, maar ook prefabricage, timmer-/interieurbouw, installatiefaciliteiten, piping, etc.) kunnen zij een compleet ‘turn-key’ schip bouwen. Het bedrijf kenmerkt zich door zijn flexibiliteit en kwaliteit, terwijl het tegelijkertijd snelle levertermijnen biedt. Scheepswerf De Hoop heeft haar 130ste verjaardag gevierd met de jaarwisseling van 2018 tot 2019.