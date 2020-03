Schakel met één druk op de knop een heel machinepark in.

Waarom zou je veel geld investeren in een machinepark als je deze 24 uur per dag en 7 dagen per week met één druk op de knop kunt inschakelen? Vanuit deze gedachte is Sophia® geboren: de online-assistent van Varssevelds staalbedrijf 247TailorSteel. Via Sophia® zet je het volledige machinepark van 247TailorSteel aan het werk. Op deze manier hoeven bedrijven niet altijd hun eigen machines aan te schaffen.

In bezit zijn van eigen machines betekent snelheid: je houdt grip op je eigen productieproces en kan erop vertrouwen dat er snel geproduceerd wordt. Maar tegelijkertijd brengt een eigen lasersnijmachine hoge kosten met zich mee. De investering is duur, er zijn maandelijkse afschrijvingskosten en de machine moet worden onderhouden. Ook neemt de machine een deel van de opslagcapaciteit in beslag.

Verlengstuk van uw eigen productie

Dankzij het online Sophia®-portaal van 247TailorSteel behoud je dezelfde snelheid als het bezitten van een eigen lasersnijmachine. Hierin verstuur je met één druk op de knop een ontwerp. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden de productie en logistiek automatisch aangestuurd en kunnen producten binnen 48 uur worden geleverd. Hiermee is 247TailorSteel het flexibele verlengstuk van uw eigen productie, op de door ú gewenste momenten. Dit zonder de hoge investeringskosten, afschrijvings- én onderhoudskosten.

Efficiënter werken

Klanten zijn blij met 247TailorSteel. Robin Jansen (Jansen Metal Products): ‘Met 247TailorSteel hebben we eigenlijk een extra machinepark in ons bezit!” Door lasersnijden (voor een deel) uit te besteden delen klanten van 247TailorSteel hun tijd en ruimte anders in. Er zijn minder materialen op voorraad nodig en het online bestellen bespaart tijd. Bovendien zijn klanten van 247TailorSteel verzekerd van kwaliteit.