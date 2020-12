Industrie 4.0 is een revolutie in meerdere opzichten, zo ervaren ze ook bij Schaeffler. Naast leverancier van componenten en tegenwoordig ook systemen (complete mechatronische producten zoals draaimomentlagers en lineaire motoren) ontpopt Schaeffler zich steeds meer als een dienstverlener. Dat betreft typische Industrie 4.0-diensten als condition monitoring. Om die beter onder de aandacht van klanten te brengen en de eigen medewerkers bewust te maken van het revolutionaire potentieel, heeft Schaeffler Benelux een paar jaar geleden twee coördinatoren aangesteld. Dat zijn salesmanager Eric Delvaux voor België en Luxemburg en accountmanager Dennis Fischer voor Nederland.

‘Onze taak als coördinatoren is om Industrie 4.0 breder bij klanten uit te rollen.’ Delvaux: ‘Wij komen uit de mechanische wereld van de lagers en merken dat het voor sommige klanten nog nieuw is dat we die lagers nu met elektronica en computers verbinden. Onze uitdaging is om in die bedrijven de mensen te vinden die hiermee al bezig zijn of aan de slag willen gaan.’ Fischer: ‘Schaeffler is sterk in sectoren als metaal, papier, pulp, cement en energie, die allemaal met volcontinuproductie werken. Als je daar problemen in de installatie weken of zelfs maanden van tevoren kunt zien aankomen, kun je veel technische en financiële schade voorkomen. Daar zien we wel dat steeds meer bedrijven een aparte afdeling voor condition monitoring opzetten.’

Schaeffler maakt deze revolutie op onderhoudsgebied mede mogelijk met zijn nieuwe producten en diensten. Voorbeelden zijn de SmartCheck, een compact, modulair online meetsysteem voor continue monitoring van machines en processen, en de ProLink, speciaal voor trillingsmetingen in lagers en andere machinecomponenten. De nieuwste stap is Optime, een compleet, eenvoudig te installeren systeem dat naast monitoring ook data-analyse verzorgt en op basis daarvan voorspellingen doet over het benodigde onderhoud. Hiervoor ontving Schaeffler recent de Industrie 4.0 Innovation Award 2020 van VDE Verlag (VDE is de Verein Deutsche Elektriker). Fischer: ‘Optime is de doorontwikkeling van ons monitoringaanbod tot een complete condition analyzer. Onze grote toegevoegde waarde ligt in de software. Andere partijen kunnen ook wel sensoren leveren en data verzamelen. Maar het analyseren en interpreteren kunnen zij vaak niet. Wij weten wat er fout kan gaan in bijvoorbeeld lagers en analyseren op basis van die kennis de data met onze software. Vervolgens koppelen wij op een begrijpelijke manier naar de klant terug welke consequenties de uitkomsten hebben voor bijvoorbeeld zijn motor of tandwielkast. Met die software lopen wij voorop.’

Cruciaal is de manier waarop de resultaten worden gepresenteerd, zegt Delvaux: ‘Optime is heel laagdrempelig. Gebruikers hebben via hun smartphone of tablet toegang tot onze analyses, zodat ze er ook echt iets mee kunnen doen. Niet alleen de experts, aan wie wij heel veel data leveren, maar ook de eindgebruikers die geen kennis hebben van condition monitoring.’ De analyse gebeurt in de cloud, maar de data blijven eigendom van de klant, benadrukken Delvaux en Fischer. Wel is er sprake van ‘kruisbestuiving’. ‘Wij hebben een grote database met geanonimiseerde data die wij gebruiken om onze software nog beter te maken. Daardoor kunnen we nog gedetailleerder en sneller reageren op installatieproblemen bij individuele klanten.’

Inmiddels werkt Schaeffler al aan de ontwikkeling van intelligente lagers die sensoren in het lagermateriaal hebben ‘ingebakken’ en draadloos kunnen communiceren met de besturing. Als er geen aparte sensoren meer geplaatst hoeven te worden en bedrading voor de communicatie overbodig is, gaat de hardware voor Industrie 4.0 alvast richting plug & play.