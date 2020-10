Schaarste IT-talent bestrijden met nieuwe functiebenamingen

Het aantal vacatures binnen de IT daalt, maar de krapte en schaarste op de markt blijft bestaan. In totaal bestaat 14% van de meest schaarse functies op de arbeidsmarkt uit IT-functies. Recruiters gaan daarom op zoek naar nieuwe strategieën om het schaarse IT-talent binnen te halen. Een van die strategieën is het gebruik van nieuwe functiebenamingen om zich daarmee te onderscheiden van de andere vacatures op de markt.

De arbeidscijfers van het derde kwartaal 2020 tonen weliswaar een verdere verslechtering, maar voorlopig zijn de effecten van de coronacrisis en bijbehorende economische neergang nog relatief beperkt op de algehele arbeidsmarkt. Ondanks enkele verslechteringen in de onderliggende waarden van de arbeidsmarkt, zoals de toenemende werkloosheid en dalende arbeidsmarktactiviteit, blijft de krapte en schaarste op de arbeidsmarkt bestaan, ook binnen de IT-sector. Uit onderzoek van Intelligence Group, gebaseerd op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) en vacaturedata van Jobdigger, blijkt dat de meest schaarse beroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt voor 14% bestaan uit IT beroepen.

Applicatieprogrammeurs het schaarst

Applicatieprogrammeurs zijn binnen de IT-sector het meest schaars, maar lijken niet schaarser te worden. Elke actief werkzoekende applicatieprogrammeur heeft de keuze uit 19 openstaande vacatures (19:1). Voor de overige IT-functies binnen de top-5 neemt de schaarste wel (iets) toe. De grootste toename in schaarste is te zien binnen de databank- en netwerkspecialisten. Binnen deze doelgroep hebben de actief werkzoekenden nu de keuze uit 9 openstaande vacatures.

Binnen de verschillende opleidingsniveaus zijn er echter grote verschillen te zien in het aantal schaarse IT-functies. Binnen de meest schaarse beroepen op hbo-niveau behoren 3 van de 10 beroepen binnen de IT-sector. Op dit niveau zijn met name applicatieprogrammeurs, netwerk- en systeemtechnici en managers informatie- en communicatietechnologie extreem schaars. Dit houdt in dat de IT-experts binnen deze functies die actief op zoek zijn naar een baan uit meer dan 5 openstaande vacatures kunnen kiezen. Voor de meest schaarse functie, de applicatieprogrammeurs, staan er per actief werkzoekende op hbo-niveau zelfs 35 vacatures open (35:1). Op wo-niveau zijn er minder IT beroepen terug te vinden, vooral wiskundigen, actuarissen en statistici zijn hierbinnen extreem schaars (7:1). Op mbo-niveau staat er geen enkele IT-functie tussen de lijst met de meest schaarse beroepen. De schaarste binnen de IT-sector speelt dus met name binnen functies voor hoogopgeleiden.

Aantal vacatures binnen de IT neemt opnieuw af

Afgezien van een piek in het aantal IT-vacatures uitgezet door bemiddelaars tussen week 32 en 37 2020 (92%), lijkt de dalende vacature trend die de afgelopen tijd zichtbaar was zicht voort te zetten, zowel bij werkgevers als bureaus. Echter lijkt deze dalende trend wel meer te stabiliseren, met name bij het aantal IT-vacatures uitgezet door werkgevers.

Top-10 meest voorkomende nieuwe functiebenamingen binnen de IT

Ondanks het dalende aantal vacatures, zijn er in het afgelopen jaar bijna 28 duizend nieuwe functiebenamingen gebruikt binnen vacatures. Waar de functiebenamingen die maar één keer zijn gebruikt meer zeggen over het misschien foutieve gebruik van een functiebenaming door een bedrijf, geeft de top-10 meest gebruikte nieuwe functiebenamingen meer informatie over de huidige ontwikkelingen en nieuwe strategieën op de arbeidsmarkt.

Ranking Nieuwe functiebenaming

1 Manager Data en Informatie

2 BI Consultant/Developer

3 Teamlead Infrastructuurdiensten

4 Microsoft Power Apps Consultant

5 E-Commerce & ERP Consultant

6 Intelligent Automation Consultant

7 SAP Front-end Development Consultant

8 Applicatiebeheer Archieven

9 Cybersecurity Advisor

10 Team Lead Threat Intel COE Security

Bron: Jobdigger

Binnen de IT-sector is er te zien dat recruiters in het afgelopen nieuwe functiebenamingen hebben gebruikt om talent aan te trekken en zich te onderscheiden van de andere vacatures op de markt. Met name voor de meest schaarse beroepen lijkt dit het geval. Ook de ontwikkelingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt zijn terug te zien in de nieuwe functiebenamingen. Nieuwe functietitels die in 2020 allemaal meer dan 100 keer zijn gebruikt binnen vacatures zijn bijvoorbeeld ‘BI Consultant/Developer’, ‘ E-Commerce & ERP Consultant’, ‘SAP Front-end Development Consultant’, en ‘Cybersecurity Advisor’. Dit terwijl deze functietitels voor 2020 niet eerder in vacatures zijn voorgekomen. “Dit laat zien hoe arbeidsmarktdata direct inzicht biedt in de nieuwste ontwikkelingen binnen de IT-sector, waaronder het ontstaan van nieuwe functietitels”, aldus Mirjam Warners, Data-analist bij Jobdigger. “Daarnaast laat arbeidsmarktdata natuurlijk nog meer ontwikkelingen binnen deze sector zien. Denk aan ontwikkelingen in: gevraagde skills en opleidingen, salarissen en de tijd dat een vacature gemiddeld uitstaat. Deze informatie gebruiken bemiddelaars die actief zijn in de IT-sector dan weer om kansen voor hun kandidaat in kaart te brengen”.

