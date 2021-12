FMI High-Tech Solutions, met hoofdkantoor in Bergen op Zoom, heeft Schut PrecisionParts uit Alblasserdam overgenomen. Daarmee spelen ze in op de trend van schaalvergroting; grote opdrachtgevers verwachten van hun toeleveranciers steeds meer technische capaciteit en financiële slagkracht. Met Schut PrecisionParts haalt FMI High-Tech Solutions productiecapaciteit voor fijnmechanische onderdelen en technische kennis van automatisering in huis. De twee bedrijven passen bij elkaar in technische competenties, kwaliteitsbesef en bedrijfscultuur.

FMI High-Tech Solutions, de productietak van de FMI bedrijvengroep, heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd, vertelt managing director Ron Sacré. “Daarmee spelen we in op de behoefte aan schaalvergroting die leeft bij OEM’ers zoals ASML.” Schut PrecisionParts zag zich geconfronteerd met dezelfde trend, verklaart CEO Maurice Schut. “We hadden al forse investeringen gedaan, maar stonden nu voor de keuze om zelf een grotere groep te formeren of onderdeel van zo’n groep te worden. Het werd dat laatste toen ik René de Keijzer en Jurgen Spies (eigenaren van FMI, red.) ontmoette. Een samengaan met FMI bood ons een uitgelezen kans.”

Perfecte aansluiting

De twee bedrijven passen goed bij elkaar, aldus Sacré. “Schut PrecisionParts sluit met hun fijnmechanische productie mooi aan bij onze competenties op het gebied van productie en mechatronica.” Bovendien werken ze allebei met eenzelfde machinepark en ERP-systeem, vult FMI-CEO De Keijzer aan. “Dus Schut kon zo bij FMI inschuiven. Ook is er een match wat betreft de cultuur en de attitude richting fijnmechanische producten.” Dat kan Schut bevestigen: “We zijn nu onderdeel van een eerstelijnstoeleverancier, maar werken zelf al langer voor zulke ‘first tiers’, dus we zijn bekend met hun taal. Veel kleine familiebedrijven als het onze zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Als onderdeel van het grote FMI kunnen we meegaan in hun ontwikkeling, een beroep doen op een groter investeringsvolume en centrale diensten als Financiën en HRM gebruiken.”

Complementaire specialismen

Als onderdeel van FMI blijft Schut PrecisionParts in Alblasserdam gevestigd, meldt Schut. “We hebben in ons huidige pand ruimte voor uitbreiding van het machinepark en upgrading van onze productieautomatisering. We hebben al drie robotcellen staan en dat aantal zal verder toenemen.” Binnen FMI High-Tech Solutions hebben de verschillende locaties elk hun eigen specialisme. Ze zijn complementair aan elkaar, onder meer wat betreft het formaat van de producten, vult Sacré aan. “In Vlaardingen en Uden maken we vooral de grotere componenten, in Bergen op Zoom juist de kleine, fijnmechanische onderdelen. Daar lopen we tegen de grenzen van de capaciteit aan. Schut vormt voor de kleinere componenten een mooie aanvulling.”

Kwaliteit

Kwalitatief kunnen de locaties elkaar eveneens ondersteunen. Afhankelijk van de eisen van hun klanten hebben ze elk hun eigen kwaliteitsbeleid, verklaart Sacré. “Het zit in ieders dna om de kwaliteit te borgen. Nu willen we het beleid van Schut PrecisionParts op dit gebied ook in Vlaardingen invoeren, omdat klanten daarom vragen. Maurice gaat binnen ons bedrijf met Operational Excellence aan de slag en zet daarvoor verschillende tools in. Hij gaat de locatie Vlaardingen leiden en onze medewerkers daar betrekken bij het kwaliteitsbeleid en hen vertrouwd maken met die tools.”

Groeiambitie

De inzet op kwaliteit gaat hand in hand met nieuwe investeringen in het machinepark. Dit jaar gaat het bij FMI om een bedrag van 2,5 miljoen euro, voor diverse bewerkingscentra, waaronder een draaifreescombinatie, en een cleanroom. Voor volgend jaar staat eenzelfde investeringsvolume gepland. Dat past bij de groeiambitie van FMI, licht De Keijzer toe. “We willen groeien van 220.000 naar 350.000 machine-uren, waarvan 55% onbemand. Dat is waarvoor we ooit FMI zijn gestart: manarme productie-uren creëren voor de Nederlandse maakindustrie, in de concurrentie met de lagelonenlanden. Dat klinkt simpel, maar is het niet. Je moet er drie dingen voor organiseren: het juiste personeelsbestand, een hooggeautomatiseerd top-of-the-bill machinepark en een excellente logistiek.”

Nieuwe kansen

De overname van Schut PrecisionParts vormt een volgende stap in het realiseren van de groeiambitie van FMI. “Zo krijgen we steeds meer alle disciplines in huis die nodig zijn om ons maakbedrijf in de vaart der volkeren omhoog te stoten”, aldus De Keijzer. Dat pakt positief uit voor klanten en medewerkers, is zijn stellige overtuiging. “We zijn een ambitieuze club en kunnen door deze overname nog weer meer. Klanten zien daardoor nieuwe kansen en mogelijkheden bij ons. Met Schut hebben we een stuk technische kennis in huis gehaald om verdere automatisering te realiseren. Deze stap helpt ons ook om medewerkers nieuwe ontwikkelkansen te bieden. Het binden van mensen wordt immers steeds belangrijker.”

FMI verzorgt new product introduction, engineering, productie en industriële dienstverlening voor uiteenlopende markten, van hightech en industrie tot voeding en medisch. Onderdeel High-Tech Solutions (200 medewerkers) bundelt de productiebedrijven van FMI, die samen een breed scala aan CNC-productietechnologieën, inclusief additieve productie, beheersen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bergen op Zoom en in totaal telt FMI negen locaties voor engineering en productie in Nederland en Duitsland. FMI onderscheidt zich met een ondernemende, innovatieve en betrokken bedrijfscultuur.

Schut PrecisionParts in Alblasserdam is specialist in verspaning van fijnmechanische onderdelen. Met alle verspanende bewerkingen onder één dak levert Schut producten in één of enkele stuks tot aan middelgrote en grote series. Het bedrijf bedient klanten in de attractie-, automotive, chemische, optische, railway- en zware industrie. Gestart in 1998 heeft Schut zich ontwikkeld tot een totaalleverancier die kwaliteit vooropstelt en inspeelt op veranderende wensen in de markt. Het familiebedrijf telt bijna 20 hooggekwalificeerde medewerkers en onderscheidt zich door persoonlijke betrokkenheid bij het eindproduct.