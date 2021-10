De ideale ontbraammachine was er tien jaar geleden nog niet, zo vonden de oprichters van Q-Fin. Dus gingen ze er in Bergeijk vanaf 2013 zelf mee aan de slag, groeide de omzet elk jaar met dubbele cijfers en is het bedrijf de status van start-up inmiddels ontgroeid. Tenminste, in Nederland. Want in Duitsland heeft Q-Fin naar eigen zeggen nog een wereld te winnen, om als bedrijf mede daardoor in 2025 tot de top 3 van Europese producenten van ontbraammachines te behoren. ‘We willen nu eenmaal geen middenmoter zijn.’

Elk jaar twee innovaties voor een plek in de Europese top 3

Bij het betreden de showroom van Q-Fin Quality Finishing Machines springt de ruime opzet in het oog. Meerdere uitvoeringen van de eigen machines staan er breed uitgestald, via de glazen pui valt het daglicht royaal naar binnen. Zo’n presentatie: klanten zien het graag, weet Anton Bax, eigenaar en medeoprichter van het bedrijf. ‘De wereld is veranderd, ook die van ons. Weg met die stoffige omgeving, klanten werken het liefst schoon. Onze machines dragen daaraan bij; klanten laten ermee zien dat ze een stap verder zijn met hun productieproces.’ Uitstraling is belangrijk, zegt Anton Bax, net als een intuïtieve bediening. ‘Een machine van Q-Fin moet zo autonoom mogelijk werken, onafhankelijk van wie ’m bedient. Dus werken we daar voortdurend aan. In de loop van volgend jaar moeten we alle borstels en druk zodanig kunnen meten dat de machines volledig programmeerbaar zijn. Zodat ook het beladen en ontladen automatisch verloopt, en een operator alleen maar het programma hoeft te kiezen. Dat laatste gaat via een HMI-touchscreen, dat intuïtief werkt en de keuze biedt uit meerdere talen.’

‘Onze machines moeten optimaal renderen’

Meer focus op product

Q-Fin is gespecialiseerd in machines voor het ontbramen, afronden en finishen van metaal en in installaties voor de afzuiging van slijpstof. Ontwikkelen, produceren en verkopen: het gebeurt allemaal hier in het Brabantse Bergeijk, met een voorname rol voor r&d. Elk jaar minstens twee innovaties, zo luidt de zelfopgelegde opdracht. Zo ging vorig jaar de door Q-Fin ontwikkelde unit voor het automatisch keren van plaatwerk bij een klant de testfase in en is inmiddels een derde keerstation bij een klant geplaatst. Dit jaar ontwikkelde het bedrijf een machine voor het gelijktijdig onder- en bovenzijdig verwijderen van slakken van metalen delen, die met plasma of autogeen gesneden zijn. Dat Q-Fin ook voor die toepassing nauw samenwerkte met een klant, past volgens Bax bij een nieuwe visie op de markt. ‘Voorheen waren we gefocust op onze machines, nu kijken we veel meer naar het product. Vandaar ook zo’n omkeerunit. We dachten eerst dat de markt er geen behoefte aan zou hebben, terwijl we er in korte tijd al meerdere van hebben verkocht. Dat zit ’m in de technologie, maar net zo goed in een duidelijk verhaal: de ROI (return on investment, red.) op onze omkeerunit is hoog, een bedrijf heeft ’m binnen anderhalf jaar terugverdiend.’

Schuurkracht en procesbeheersing

Borstels, snelheid en druk bepalen gezamenlijk hoe krachtig en efficiënt een ontbraammachine werkt. Of, zoals ze bij Q-Fin zeggen, wat de zelfbenoemde GrindingPOWERÒ de klant oplevert. Accountmanager Patrick van Scherpenseel opent de transparante deur van een van de ontbraammachines en toont hoe dicht de onderdelen zich bij elkaar bevinden. ‘Hoe compacter, hoe minder doorvoertijd. Tel dat op bij de hoge doorvoersnelheid van de machines en je hebt een grote besparing qua arbeidsuren.’ Veel staat hier in het teken van het verbeteren van schuurkracht, vertelt Van Scherpenseel, al telt volgens hem ook het belang van procesbeheersing. ‘Het is momenteel de voornaamste ontwikkeling in de markt; de kwaliteitsnormen komen steeds hoger te liggen. En dat reikt ver, tot en met de ergonomie. We hebben al meegemaakt dat de HR-afdeling van een klant nadrukkelijk betrokken was bij de aanschaf van onze machines. Een soepele bediening was geen pre maar simpelweg een eis.’

Blik oostwaarts

Q-Fin telt momenteel zo’n 25 medewerkers. Machines van het bedrijf staan inmiddels over de hele wereld. Zo’n twintig in Australië, een stuk of vijf in de Verenigde Staten en veel in Europa. Ook in Duitsland krijgt Q-Fin meer en meer voet aan de grond, en juist op dat land richt Q-Fin de blik. Een GmbH in Düsseldorf werd in 2019 al opgericht, en aan het eind van het jaar volgde de award voor oppervlaktebehandeling tijdens de Blechexpo in Stuttgart. Een paar maanden later ging het land door corona op slot. Bax kan niet wachten weer die kant uit te kunnen. ‘Webinars, Teams-meetings: ze werken hoor en we hebben er ook machines door verkocht, maar niets kan op tegen een echt gesprek. We willen in Duitsland weer kunnen deelnemen aan beurzen. Bezoekers moeten onze machines live zien. Hun eigen producten invoeren, bedienen en ervaren.’

Fikse ambitie

Inmiddels heeft Q-Fin op het verkoopkantoor in Düsseldorf twee mensen in dienst en zijn er plannen voor een showroom. Laten de coronamaatregelen het toe, dan verwacht Bax veel van het aandeel in Duitsland. ‘Dit jaar komt iets te vroeg, maar volgend jaar zal de omzet in Duitsland die in Nederland toch moeten overtreffen.’ Kijkend naar de jaaromzet van Q-Fin, verwacht Bax dat die in 2021 uitkomt op een kleine 8 miljoen euro. Verdubbelt de groei dan net als in de afgelopen jaren nog een paar keer met dubbele cijfers, dan komt realisatie van de eigen ambitie in zicht: in 2025 behoren tot de Europese top 3 van producenten van ontbraammachines, zoals Q-Fin al sinds de oprichting laat weten. ‘We willen nu eenmaal geen middenmoter zijn’, stelt Bax. ‘In dat opzicht zouden we onze ambitie nog scherper kunnen neerzetten.’ Bovendien, zo vult Van Scherpenseel aan, is zo’n fikse ambitie wel zo duidelijk. ‘Door die doelstelling is hier vanaf het begin al ingezet op professionalisering op elk gebied. We weten met z’n allen waar we naartoe werken. Onze machines moeten optimaal renderen. Oók qua handling en logistiek, zodat de machine eenmaal bij de klant niet onnodig staat te wachten op de operator.’

Online dealerplatform

Q-Fin levert z’n machines als standaardproduct en produceert ze met series van telkens minimaal drie. ‘Dat maakt dat we zeer snel kunnen leveren’, zegt Van Scherpenseel. ‘Plaatst een nieuwe klant een order en is een snelle installatie gewenst, dan zijn de machines en monteurs daar vrijwel direct voor beschikbaar.’ Standaardisatie zorgt ervoor dat machines uit voorraad leverbaar zijn, daarnaast heeft Q-Fin de afgelopen tijd extra voorraad aan losse artikelen aangehouden. ‘Leveringsproblemen hebben we hier dus niet gehad’, zegt Bax, die naast de plannen voor Duitsland ook werk maakt van Q-Fins dealernetwerk. ‘We zijn niet bang voor de wereld, onze machines zijn er klaar voor. Maar dat vraagt wel om goede dealers. Zij moeten wereldwijd kunnen bieden wat wij vanuit Bergeijk ook bieden. Een online platform gaat daarvoor zorgen, met ondersteuning voor onder andere training en marketing. Ook komt er dit jaar nog een configurator, waarmee we online kunnen zien wat onze dealers doen en aanbieden. Zij zijn ons verlengstuk en moeten met ons meekunnen. Dat vraagt wat, want de lat ligt hier hoog.’