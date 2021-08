Scale-ip BrainCreators genomineerd voor pan-Europese EIT Digital Challenge

BrainCreators, de specialist in digitale inspectie op basis van AI technologie, is geselecteerd als finalist voor de gerenommeerde pan-Europese competitie EIT Digital Challenge. De competitie richt zich op scale-ups die deep tech oplossingen ontwikkelen om digitale transformatie aan te jagen.

BrainCreators is genomineerd vanwege zijn sterke groei en innovatiekracht op het gebied van intelligente digitale inspecteurs. De intelligente digitale inspecteurs, zoals INSPECH en ARA, die BrainCreators heeft ontwikkeld kunnen worden ingezet voor het automatiseren van repetitieve visuele inspectietaken. INSPECH combineert domeinkennis van een menselijke weginspecteur en intelligente technologie, zodat visuele weginspectie kan worden geautomatiseerd. De weg hoeft hierdoor niet meer handmatig te worden gecontroleerd waardoor beschadigingen eerder worden ontdekt en er veel tijd en geld wordt bespaard.

Camerabeelden analyseren en anonimiseren

Het Automated Recognition & Anonymization (ARA) systeem wordt gebruikt om volautomatisch beelden van videosurveillance camera’s te analyseren en conform de AVG te anonimiseren. ARA kan continu datastromen opnemen uit de visuele data die videosurveillance camera’s waarnemen. Het systeem detecteert gezichten en houdingen van mensen en maakt deze onherkenbaar, zodat de overige beeldinformatie gebruikt kan worden om omgevingsobjecten te identificeren en inspecteren. Organisaties kunnen hierdoor bijvoorbeeld een digital twin of digitale inspectieoplossing creëren die de klantervaringen van reizigers kunnen verbeteren. Bovendien kunnen digitale inspecteurs worden ingezet voor visuele asset monitoring, waardoor onderhoudsmedewerkers minder inspectierondes hoeven uit te voeren.

De 20 finalisten van de EIT Digital Challenge zijn gekozen uit een groep van 409 bedrijven uit 33 landen. Ze bestrijken verschillende gebieden die strategisch zijn gekozen op basis van belangrijke digitale trends en Europees leiderschapspotentieel. Uiteindelijk zullen er 3 winnaars worden gekozen, die ieder een jaar lang ondersteuning van de EIT Digital Accelerator ontvangen ter waarde van € 50.000,- om hun bedrijven in Europa en daarbuiten te laten groeien. De winnaar van de eerste prijs ontvangt een extra geldprijs van €100.000,-.



Nominatie is erkenning

“De laatste paar jaar werken wij erg hard om groei in Europa te realiseren. Deze nominatie is dan ook een erkenning voor ons harde werk”, aldus Jasper Wognum, co-founder en CEO bij BrainCreators. “De veranderingen in het domein van deep learning gaan heel snel. Het is belangrijk om als bedrijf op tijd in te spelen op deze ontwikkelingen. Wij hebben dit gedaan door verschillende intelligente digitale inspecteurs te ontwikkelen. Klanten kunnen deze voor verschillende inspectietaken inzetten om processen sneller, beter en meer kostenefficiënt uit te voeren. Denk hierbij aan visuele inspectie van oppervlaktes, objecten en ruimtes. Zodra de intelligente digitale inspecteurs een afwijking waarnemen, krijgen gebruikers een melding om het probleem op te lossen. De aankomende jaren willen wij ons portfolio van inspecteurs gaan verbreden en onze organisatie verder opschalen binnen Europa.”