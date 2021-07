We bevinden ons anno 2021 in de vierde industriële revolutie, een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen en de vraag naar steeds complexere en meer autonome systemen toeneemt. En dat maakt dat er behoefte is aan mensen die deze systemen begrijpen, ziet ook lector Dirk Bekke, die met het lectoraat Mechatronica de nieuwe master Robotics Systems Engineering mede-ontwikkelde. “Vanuit het bedrijfsleven is er steeds meer vraag naar system engineers die inhoudelijk en technisch leiding kunnen geven aan het ontwerpproces. Op dit moment leiden bedrijven deze mensen zelf op, maar als dit de innovators van de toekomst zijn, kijken ze door de bril van het bedrijf waar ze zijn opgeleid. Hier liggen in onze ogen kansen. Er is behoefte aan getrainde system engineers die met verschillende bedrijfscontexten en opdrachten om kunnen gaan en met hun kennis de juiste methode kunnen kiezen.”

Behoefte vertaald

Die behoefte wordt bevestigd door Wim Spit, directeur van Riwo Engineering. Zijn bedrijf is, net als andere toonaangevende bedrijven als Demcon, Voortman Steel Machinery en VIRO Engineering aangesloten bij TValley, het engineersplatform dat meedacht over de master. “We zijn in onze branche op zoek naar onderzoekende ontwerpers, die een leidende rol hebben in de ontwikkeling en de toepassing van de nieuwste generatie intelligente, robotische systemen. Daarvoor hebben we studenten nodig die beschikken over een brede kennis van moderne robottechnologie en met system engineering-vaardigheden, die zowel vanuit technisch perspectief als vanuit het bedrijfsproces kunnen denken. Samen met Saxion hebben we deze behoefte vertaald naar de masteropleiding Robotics System Engineering. Het is prettig om als technologiebedrijf bij te kunnen dragen aan de inrichting van zo’n opleiding.”

Unieke opleiding

De master is een unieke opleiding in Nederland. Niet alleen omdat het de enige technische opleiding is met de nadruk op robotica. “Maar vooral vanwege het praktijkgerichte én het feit dat we system engineering vooropzetten in combinatie met robotica-innovatie”, vertelt projectmanager Floor Campfens. “Dit past heel goed bij het regionale bedrijfsleven, waar veel maakindustrie zit en waar ze opzoek zijn naar vernieuwing van productieprocessen. We laten studenten heel veel hands on werken, op projectbasis en in samenwerking met het bedrijfsleven. Het verschil met andere technische masters is dat wij mensen opleiden die nieuwe technologieën kunnen toepassen en kennis hebben van wat goede applicatiegebieden zijn.”

Coolste baan ooit

Studenten die de master afronden, kunnen starten in een (lead) engineering rol en op basis van ervaring en ambitie doorgroeien naar (robotic) system engineer. Een functie die de nodige vlieguren vraagt, beseft Spit. “Wij verwachten dan ook niet dat gemotiveerde masterstudenten die bij Riwo binnenkomen direct als system engineer aan de slag gaan.” Toch is hij ergens jaloers op deze studenten. “Je geeft technisch en inhoudelijk leiding aan nieuwe innovaties en nieuwe robotconcepten. De opleiding is echt gericht op bewegende systemen en je leert leidinggeven aan elektrotechnici, werkbouwkundigen, mechatronici en ICT-medewerkers. Tijdens de master doe je bovendien opdrachten voor verschillende bedrijven, ga je met ingenieurs in gesprek over waarom zij een systeem op een bepaalde manier hebben ontworpen en geef je vervolgens jouw verbeteringen aan. Na het behalen van je diploma heb je de coolste baan ooit.”

Engelstalig

Robotics Systems Engineering is een internationale master en wordt dus Engelstalig aangeboden. “We verwachten dat in het begin de instroom van nieuwe studenten vooral vanuit onze eigen bacheloralumni komt, maar dat in de toekomst de instroom landelijk en wellicht ook internationaal plaatsvindt”, aldus Campfens. “Daarbij komt dat het regionale bedrijfsleven internationaal actief is. Om mee te kunnen bewegen met deze diversiteit is het dus belangrijk om internationaal geschoold te worden.” Bekke: “Daarnaast verwachten we dat het aantal opdrachten vanuit het bedrijfsleven het aantal instromende studenten overstijgt. Vandaar dat we ons ook focussen op internationale studenten om aan deze vraag vanuit het bedrijfsleven te kunnen voldoen. Bovendien is alle documentatie en software Engelstalig, dus je moet geschoold zijn in deze Engelse termen.”

Saxion en TValley zetten voor de master vol in op zogeheten learning communities. “Hier koppelen we studenten tijdens technische casussen aan het bedrijfsleven en onderzoekers van het lectoraat Mechatronica. Hierdoor kunnen ze ervaringen delen en ideeën uitwisselen”, aldus Campfens. “En zo creëren we uiteindelijk een win-winsituatie voor de studenten én het bedrijfsleven.”