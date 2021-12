Satellogic, een leider in sub-meter resolutie satellietbeelden verzamelen, gaat een high-throughput satelliet productiefaciliteit bouwen in Nederland.

Verwacht wordt dat deze nieuwe locatie van 57.000 vierkante meter de assemblage van satellieten door het bedrijf zal versnellen en plaats zal bieden aan zijn ultramoderne productie-, integratie- en testapparatuur. Naast logistieke mogelijkheden en opslagfaciliteiten voor gevoelige optisch-mechanische en elektronische onderdelen, zal de faciliteit ook kantoor- en vergaderruimte bieden aan ongeveer 80 personen ter ondersteuning van hybride werkmogelijkheden.

De locatie in Berkel en Rodenrijs is strategisch gekozen omdat in deze regio een groot aantal geschoolde arbeidskrachten werkzaam is. De nabijheid van Den Haag, Delft en Rotterdam draagt ertoe bij dat Satellogic kan rekenen op de beste logistieke ondersteuning ter wereld.

Satellogic’s VP van Manufacturing Operations, Gustav Wenhold, zal de activiteiten in de nieuwe faciliteit leiden. Wenhold heeft meer dan 20 jaar internationale leidinggevende ervaring. De afgelopen 15 jaar heeft hij leiding gegeven aan verschillende productie-entiteiten in de lucht- en ruimtevaartindustrie en ervoor gezorgd dat de vereiste functies voor zelfvoorzienende bedrijfsmodellen aanwezig waren.

“Satellogic heeft ambitieuze groeiplannen en onze nieuwe fabriek met hoge doorvoercapaciteit is ontworpen om daaraan te voldoen,” zei Wenhold. “Met deze belangrijke toevoegingen aan onze productiemogelijkheden zijn we voorbereid om onze klanten te blijven ondersteunen door hoogfrequente beelden met een hoge resolutie en strategische, tijdige inzichten voor besluitvormers te leveren.”

De nieuwe high-throughput fabriek zal een moderne productiebenadering en Industrie 4.0-principes volgen. De bouw van het gebouw ligt op schema om eind januari 2022 voltooid te zijn. De productie zal naar verwachting beginnen in het tweede kwartaal van 2022, wanneer de apparatuur van de faciliteit volledig in bedrijf wordt gesteld, en zal naar verwachting tegen het derde kwartaal van 2023 de volledige productiecapaciteit van 25 satellieten per kwartaal bereiken.

“Satellogic vertrouwt op belangrijke leveranciers voor de levering van componenten en subassemblages die volledig zijn ontwikkeld door onze interne engineering- en productieteams,” aldus Alessandro Comune, VP Global Supply Chain. “Met deze uitbreiding van onze toeleveringsketen verwachten we dat we onze productieplannen kunnen opschalen en ons doel kunnen bereiken om constant 300 satellieten in een baan om de aarde te houden.”

Satellogic zal zijn huidige assemblage-, integratie- en testfaciliteit (AIT) in Montevideo, Uruguay, blijven exploiteren, met een capaciteit van 24 satellieten per jaar. In de toekomst zal de faciliteit in Uruguay voornamelijk functioneren als proeffabriek voor de invoering van nieuwe technologie voor de satellieten van de volgende generatie. De technologie zal ook verder worden ontwikkeld om het produktierijpheidsniveau voor satellieten te bereiken dat nodig is om te worden overgebracht naar Nederland waar de processen voor industrialisatie en verhoging van de produktiecapaciteit worden ontwikkeld. Beide faciliteiten zullen gericht blijven op de initiatieven van het bedrijf op het gebied van standaardisatie, nul defecten en nul afval.

Satellogic zal naar verwachting naar de beurs gaan via een voorgestelde bedrijfscombinatie met CF Acquisition Corp. V (Nasdaq: CFV) (“CFAC V”), een “special purpose acquisition company” gesponsord door Cantor Fitzgerald. De transactie, die Satellogic naar verwachting in staat zal stellen haar satellietenconstellatie uit te bouwen en haar positie als wereldleider op het gebied van sub-meterbeeldvorming te behouden, zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond. Na afronding van de transactie zal Satellogic op de Nasdaq worden verhandeld onder het tickersymbool “SATL”.

Satellogic werd in 2010 opgericht door Emiliano Kargieman en Gerardo Richarte en is het eerste verticaal geïntegreerde geospatiale bedrijf dat echte resultaten boekt met inzichten op planetaire schaal. Satellogic bouwt het eerste schaalbare, volledig geautomatiseerde aardobservatieplatform met de mogelijkheid om de hele planeet opnieuw in kaart te brengen met zowel een hoge frequentie als een hoge resolutie, en biedt zo toegankelijke en betaalbare oplossingen voor klanten.

De missie van Satellogic is om de toegang tot geospatiale gegevens te democratiseren door middel van zijn informatieplatform om te helpen bij het oplossen van ’s werelds meest urgente problemen, waaronder klimaatverandering, energievoorziening en voedselzekerheid. Met behulp van zijn gepatenteerde beeldvormingstechnologie ontsluit Satellogic de kracht van aardobservatie (EO) om hoogwaardige inzichten in de aarde te verschaffen tegen de laagste kosten in de sector. Met meer dan tien jaar ervaring in de ruimte heeft Satellogic bewezen technologie en een sterke staat van dienst in het leveren van satellieten in een baan om de aarde en hoge-resolutiegegevens aan klanten tegen de juiste prijs.