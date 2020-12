Met de Perfect Planning Guard, een nieuwe tool ontwikkeld door SAP-specialist McCoy & Partners, kunnen bedrijven hun supply chain-planning met minstens 5% – 10% verbeteren. De tool biedt een oplossing voor inefficiëntie aan de input-kant van een Sales & Operations Planning-traject (S&OP), waardoor productiebedrijven nauwkeuriger kunnen plannen, aldus persinformatie van McCoy. Die productiebedrijven bekroonden onlangs McCoy ‘s Perfect Planning Guard met de SAP IBP Innovation Award.

De Perfect Planning Guard zorgt voor meer samenhang tussen data afkomstig uit verschillende bedrijfsonderdelen, zodat deze soepeler en foutlozer terechtkomen in de planningsomgeving (zoals SAP IBP), zo stelt de SAP-specialist. ‘Fungerend als een poortwachter tussen input en output levert de tool direct inzicht in de kwaliteit van masterdata. Daarmee ondersteunt de tool de volledige lifecycle (creatie, onderhoud en monitoring) voor het plannen met relevante masterdata, om zo een optimale planning en performance in SAP IBP (Integrated Business Planning) te garanderen én te waarborgen.’

‘Perfecte planning met consistente data tussen bronsystemen en SAP IBP’

Zodoende voorziet de Perfect Planning Guard in de oplossing voor een probleem dat 63% van de bedrijfsplanners ervaart, haalt McCoy onderzoek van Gartner aan. Dat probleem is het koppelen van hun S&OP aan hun operationele plan in uitvoering. ‘Geen wonder dat de bedrijven die stemden voor de SAP IBP Innovation Challenge de Perfect Planning Guard als winnaar kozen: het garandeert een perfecte planning met consistente data tussen bronsystemen en SAP IBP. Dankzij deze tool kunnen bedrijven volledig focussen op belangrijkere aspecten van hun supply chain’, aldus de persinformatie.

Tool is een ‘no-brainer’

‘Bovendien is de tool een ‘no-brainer’ wat betreft Return Of Investment (ROI), vanwege de beperkte implementatietijd en –kosten. De basisversie is binnen twee tot vier weken up en running.’

Eenmaal geïnstalleerd, kent de tool vier functionaliteiten: ‘Smart Creation’ (van nieuwe planning combinaties, gevalideerd door en gebaseerd op beschikbare source data), ‘Smart Maintenance’ (van masterdata door middel van intelligent grouping), ‘Smart Deletion’ (gevalideerd door custom checks) en ‘Smart Monitoring’ (van planning combinaties door middel van de

planning cockpit).