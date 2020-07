Industrie 4.0 biedt de industrie grote mogelijkheden om de productiviteit en flexibiliteit te verhogen en innovatiever te worden, wat cruciaal is in deze onzekere tijden. Daarom ben ik blij te kunnen aankondigen dat Siemens en SAP gaan samenwerken om klanten te helpen hun digitale transformatie te versnellen en het potentieel van het Industrial Internet of Things’ (IIoT) te ontsluiten.’ Aldus Roland Busch, plaatsvervangend CEO, CTO, CHRO en lid van de Managing Board van Siemens AG vandaag in een videoboodschap waarin ook SAP CEO Christian Klein aan het woord komt. Daarmee doelen de twee topmannen op het feit dat SAP ook de Teamcenter® PLM-software oplossingen van Siemens Digital Industies Software gaat verkopen. En dat, andersom, Siemens de SAP® Intelligent Asset Management– en SAP Project en Portfolio Management-modules in haar assortiment opneemt.

‘Game changer’

Een ‘game changer’, duidt managing director Benelux & MEA Bas Kuper deze stap. ‘Het betekent dat twee grote wereldspelers hun ERP- en PLM-software volledig gaan integreren. Met als resultaat dat industriële bedrijven straks verlost zullen zijn van veel integratieproblemen en -kosten.’ En die kosten, weet Kuper, zijn hoog. ‘Uit cijfers van middleware-bedrijven, gespecialiseerd in integratiesoftware, blijkt dat er meer geld wordt besteed aan integratie van de diverse applicaties dan aan de aanschaf ervan. Wij doen zelf veel implementaties bij klanten en weten uit eerste hand hoe complex en tijdrovend implementatietrajecten zijn. Het is altijd a hell of a job.’

Vendor lock-in?

Dat industriële bedrijven terughoudend zullen zijn al hun software van één partij te betrekken, beducht voor een vendor lock-in, verwacht Kuper niet. ‘Want bedrijven zullen veel minder geld kwijt zijn. En afhankelijk van hun softwareleverancier zijn ze nu ook al. Ook als je alleen ERP van een leverancier betrekt kun je die niet zomaar inruilen voor een ander.’