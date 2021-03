SANOVO Technology (technologie voor de behandeling en verwerking van eieren) is momenteel bezig met een grote verbouwing en uitbreiding van de huidige locatie in Aalten. Door een constante groeiende omzet en ontwikkeling was er behoefte aan meer ruimte. Ook was het pand enigszins gedateerd en konden ruimtes beter ingericht en benut worden. De locatie in Aalten biedt genoeg ruimte voor deze verbouwing en uitbreiding. Oost NL ondersteunde bij de uitbreiding.

SANOVO Technology Netherlands heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot 1956, toen Staalkat in Aalten werd opgericht voor de productie van eiersorteermachines. Sinds 2006 maakt Staalkat deel uit van de Deense SANOVO Technology Group. Vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werden de machines geleidelijk over de hele wereld geëxporteerd. Op dit moment is SANOVO een van de grootste spelers op dit terrein wereldwijd. David Kessels Chief Product & Business Management, Egg Handling NL over de locatie in Aalten: “SANOVO Technology Netherlands is een competence center, waar alle aspecten van productie, ontwikkeling, sales, marketing en training verenigd zijn. Elke machine wordt bij de klant geïnstalleerd en wordt geleverd met trainingen voor de medewerkers om een soepel gebruik van de machines te garanderen.”

Technologische vernieuwingen

SANOVO Technology is constant bezig met technologische vernieuwingen; zo wordt elk jaar een compleet nieuwe machine ontwikkeld en op de markt gebracht. SANOVO maakt daarvoor vooral gebruik van de laatste ontwikkelingen op cameratechnologie-gebied. Zij werken daarvoor samen met TU Twente, TU Eindhoven en Wageningen University & Research. Onlangs heeft Oost NL SANOVO geïntroduceerd bij OnePlanet Research Center in Wageningen om de mogelijkheden te onderzoeken om deel te nemen aan een sensoronderzoeksprogramma.