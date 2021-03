Gecombineerd vertegenwoordigen de twee bedrijven naar verwachting 43% van de wereldwijde kapitaaluitgaven in de halfgeleiderindustrie dit jaar.

IC Insights heeft onlangs de update van maart uitgebracht voor de 2021-editie van The McClean Report. Naast de presentatie van de herzieningen van de IC-marktvoorspelling voor 2021 per producttype en de ranglijst van de top 40 IDM- en top 50 fabless IC-leveranciers in 2020, bevat de update prognoses voor de investeringsuitgaven van de halfgeleiderindustrie per bedrijf voor 2021 en de laatste wereldwijde prognose voor uitgaven tot 2025.

Bijblijven met het produceren van geavanceerde IC-technologie is de afgelopen 25 jaar steeds duurder geworden. De investering die nodig is om de meest geavanceerde procestechnologieën voor logische apparaten te implementeren, heeft nu alle bedrijven – Samsung, TSMC en Intel – op drie na verdreven uit het toonaangevende deel van de markt. Bovendien kunnen van deze drie fabrikanten er slechts twee echt als toonaangevend worden beschouwd (Samsung en TSMC), met zowel 7nm als 5nm IC’s in volumeproductie. Integendeel, Intel zal naar verwachting pas in 2022 in zijn eigen fabricagefaciliteiten in grootschalige productie van 7nm-apparaten zijn, op welk moment Samsung en TSMC naar verwachting commerciële hoeveelheden IC’s zullen produceren met behulp van 3nm-procestechnologieën.

Historisch gezien waren de IC-bedrijven met de hoogste investeringsuitgaven ook de bedrijven die de meest geavanceerde apparaten konden produceren. Hoewel Intel al 25 van de afgelopen 27 jaar tot de top twee van toonaangevende kapitaalverstrekkers in de halfgeleiderindustrie behoort (figuur 1), heeft het bedrijf slechts ongeveer de helft uitgegeven van wat Samsung in 2020 heeft uitgegeven en zal het naar verwachting opnieuw ver achterblijven bij wat beide Samsung en TSMC zullen naar verwachting dit jaar uitgeven (elk ongeveer $ 28 miljard).

Samsung gaf in 2010 voor het eerst meer dan $ 10,0 miljard uit aan halfgeleider-capex. Na $ 11,3 miljard aan halfgeleider-capex te hebben uitgegeven in 2016, zijn de uitgaven van Samsung voor de halfgeleidergroep in 2017 meer dan verdubbeld tot $ 24,2 miljard.

De kapitaaluitgaven voor halfgeleiders van Samsung zijn sinds 2017 zeer sterk gebleven, met uitgaven van $ 21,6 miljard in 2018, $ 19,3 miljard in 2019 en een enorme $ 28,1 miljard vorig jaar. De enorme omvang van de uitgaven van Samsung in de periode 2017-2020 ($ 93,2 miljard) is ongekend in de geschiedenis van de halfgeleiderindustrie! Met $ 93,2 miljard was dit bedrag meer dan het dubbele van de $ 44,7 miljard die alle inheemse Chinese halfgeleiderleveranciers in dezelfde periode hebben uitgegeven. Hoewel Samsung geen richtlijnen heeft gegeven voor zijn uitgaven voor 2021, schat IC Insights dat het bedrijf zijn uitgaven in wezen vlak zal houden met 2020.

TSMC is de enige pure-play-foundry die geavanceerde technologie biedt. Het ziet een zeer sterke vraag naar zijn 7nm- en 5nm-processen, die 47% van de omzet van het bedrijf in 2H20 vertegenwoordigden. Het grootste deel van zijn huidige investering is gericht op extra capaciteit voor zijn 7nm- en 5nm-technologieën. Om te illustreren hoe snel TSMC overging op geavanceerdere processen, vertegenwoordigden de 5nm-producten van het bedrijf 8% van de totale omzet in 2020 ($ 3,5 miljard), na in wezen geen 5nm-omzet te hebben gehad in de eerste helft van vorig jaar.



Op 14 januari 2021 liet TSMC het ‘bombshell’-nieuws vallen dat het van plan is zijn kapitaaluitgaven dit jaar op te voeren tot $ 25- $ 28 miljard, een stijging van 60% op basis van de verwachting van IC Insights voor $ 27,5 miljard aan uitgaven van het bedrijf. Met $ 27,5 miljard zou de gemiddelde kapitaaluitgaven van het bedrijf dit jaar $ 6,9 miljard bedragen, meer dan het dubbele van wat het bedrijf in 4Q20 heeft uitgegeven.



Nu blijkt dat zowel Samsung als TSMC zich de gouden kans realiseren die hen momenteel te wachten staat. Terwijl Samsung in 2017 met zijn uitgavenstijging begon, zal TSMC in 2021 beginnen met wat waarschijnlijk een enorme meerjarige stijging van de uitgaven zal zijn. -tijds hoog percentage van de totale uitgaven in de halfgeleiderindustrie in handen van de twee grootste uitgevers (Figuur 2). Omdat er momenteel geen andere bedrijven zijn die deze enorme uitgaven kunnen evenaren, zullen Samsung en TSMC dit jaar waarschijnlijk nog meer afstand tussen henzelf en hun concurrentie scheppen met betrekking tot geavanceerde IC-productietechnologie.

Kunnen regeringen zoals de EU, de VS en China in hun inheemse IC-industrieën investeren en de IC-technologierace met Samsung en TSMC inhalen? Gezien de grote achterstand is IC Insights van mening dat regeringen minimaal $ 30 miljard per jaar moeten uitgeven gedurende minimaal vijf jaar om een redelijke kans op succes te hebben. Is er de bereidheid en / of het vermogen om een dergelijke toezegging na te komen? Bovendien zouden voor China, zelfs als het geld beschikbaar zou zijn, het zeker gehinderd worden door handelskwesties die verhinderen dat enkele van de meest kritieke stukken procesapparatuur in het land worden verkocht.