Samsung Electronics Co., Ltd., de wereldleider op het gebied van geavanceerde geheugentechnologie, kondigde vandaag aan dat zijn tweede halfgeleiderproductielijn in Pyeongtaek in gebruik is genomen voor de massaproductie van de eerste 16-gigabit (Gb) LPDDR5 mobiele DRAM van de industrie. Samsung maakt gebruik van extreme ultraviolet (EUV) technologie. De nieuwe 16Gb LPDDR5 is gebaseerd op het 10nm-klasse (1z) proces van Samsung en beschikt over de hoogste mobiele geheugenprestaties en de grootste capaciteit om meer consumenten in staat te stellen ten volle te genieten van de voordelen van 5G- en AI-functies in smartphones van de volgende generatie.

“De 1z-gebaseerde 16Gb LPDDR5 verhoogt de industrie naar een nieuwe drempel en overwint een belangrijke ontwikkelingshorde in DRAM-schalen op geavanceerde knooppunten”, zegt Jung-bae Lee, executive vice president van DRAM Product & Technology bij Samsung Electronics. “We zullen ons premium DRAM-assortiment blijven uitbreiden en de eisen van de klant overtreffen, omdat we vooroplopen in de groei van de totale geheugenmarkt.

Uitbreiding van de productiecapaciteit in Pyeongtaek Complex.Met een oppervlakte van meer dan 128.900 vierkante meter (meer dan 1,3 miljoen vierkante meter) – wat overeenkomt met ongeveer 16 voetbalvelden – is Pyeongtaek Line 2 van Samsung de grootste productielijn voor halfgeleiders tot nu toe.

De nieuwe Pyeongtaek-lijn zal dienen als de belangrijkste productiehub voor de meest geavanceerde halfgeleidertechnologieën van de industrie, het leveren van cutting-edge DRAM gevolgd door de volgende generatie V-NAND en foundry-oplossingen, terwijl het versterken van het bedrijf leiderschap in de industrie 4.0 tijdperk.

Snelste mobiele geheugen met de grootste capaciteit.

Gebaseerd op de meest geavanceerde (1z) proces node van vandaag, is de nieuwe 16Gb LPDDR5 van Samsung het eerste geheugen dat massaal wordt geproduceerd met behulp van EUV-technologie, die de hoogste snelheid en de grootste capaciteit biedt die beschikbaar is in mobiele DRAM.

Met 6.400 megabits per seconde (Mb/s) is de nieuwe LPDDR5 ongeveer 16 procent sneller dan de 12Gb LPDDR5 (5.500Mb/s) die in de meeste van de huidige vlaggenschip mobiele apparaten wordt aangetroffen. Wanneer de LPDDR5 in een pakket van 16 GB wordt gemaakt, kan hij in één seconde ongeveer 10 full-HD-films van 5 GB of 51,2 GB aan gegevens overbrengen.

Dankzij het gebruik van het eerste commerciële 1z-proces is het LPDDR5-pakket 30 procent dunner dan zijn voorganger, waardoor 5G- en multi-camera-smartphones en opvouwbare apparaten meer functionaliteit in een slank ontwerp kunnen verpakken. De 16Gb LPDDR5 kan een 16GB-pakket bouwen met slechts acht chips, terwijl zijn 1y-gebaseerde voorganger 12 chips (acht 12Gb-chips en vier 8Gb-chips) nodig heeft om dezelfde capaciteit te bieden.

Door de eerste 1z-gebaseerde 16GB LPDDR5 aan wereldwijde smartphonefabrikanten te leveren, is Samsung van plan zijn aanwezigheid op de markt voor mobiele apparatuur in de loop van 2021 verder te versterken. Samsung zal ook het gebruik van zijn LPDDR5-aanbod uitbreiden naar automobieltoepassingen, waarbij een uitgebreid temperatuurbereik wordt geboden om te voldoen aan strenge veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen in extreme omgevingen.

