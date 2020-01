Samenwerking Vrije Universiteit en de Universiteit Twente levert nieuwe bacheloropleiding Mechanical Engineering op.

In Amsterdam vond gisteren de feestelijke opening van de nieuwe bacheloropleiding Mechanical Engineering plaats. Een unieke samenwerking tussen de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente. Afgelopen september startten er bijna zestig studenten, die inmiddels op het punt staan hun eerste semester af te ronden. De afsluiting gebeurde in ware ‘mechanische ingenieursstijl’ waarbij de studenten met een eigen constructie een dikke pvc-buis probeerden door te knippen. In het kader van een ‘lintje’ doorknippen.

Professor Mirjam van Praag, voorzitter van het college van bestuur van de VU opende de bijeenkomst met een inspirerende toespraak, waarbij ze inging op de ‘best of both worlds’ als het gaat om de samenwerking tussen de UT en de VU.

Studenten

Pieter Roos (locatiedirecteur van dit nieuwe programma) sprak het publiek vervolgens toe: “Allereerst ‘dank je wel’ aan de studenten. Er is moed voor nodig om je in te schrijven voor dit nieuwe baanbrekende programma. “Het is moeilijk om hier geen vrienden te maken”, hoorden we jullie in september zeggen. We waarderen jullie positieve houding en constructieve feedback bij onze tussentijdse evaluaties, dat terwijl jullie natuurlijk ook de druk van de studie en de examens voelen.”

Docenten

“De tweede ‘dank je wel’ is aan de docenten, zowel aan de UT als aan de VU. Jullie zijn de experts in de verschillende cursussen en disciplines, jullie zijn de rolmodellen voor onze studenten. Je moest pionieren, wennen aan het lesgeven in een nieuwe omgeving, praktische moeilijkheden overwinnen, reizen door het land. Dit geldt voor de docenten van het eerste semester en voor de docenten van de komende semesters.”

Medewerkers

“En de derde ‘dank je wel’ is aan alle andere medewerkers, van zowel de VU als de UT, rondom dit programma, die zich enorm hebben ingespannen om dit alles mogelijk te maken. Hier gaan we, in willekeurige volgorde: onderwijskantoren, planningsteams, huisvesting, registratie en internationalisering, marketing & communicatie, financiële afdeling, coördinatieteam, alle secretariële ondersteuning, curriculumontwerp, examencommissie, opleidingscommissie en – last but not least – de mensen uit de werkplaats.

Werktuigbouwkunde in Amsterdam is niet zomaar een BSc-programma. Het gaat om mensen die studeren en samenwerken, in verschillende rollen, met verschillende achtergronden, om van elkaar te leren terwijl ze vooruitgaan.

Thema’s

De komende semesters bevatten thema’s die zowel voor de VU als de UT belangrijk zijn: manufacturing, sustainable energy technology, maintenance en technology for healthcare. Op het gebied van onderzoek is er een toekomst in de samenwerking tussen de UT en de VU. En er zijn volop mogelijkheden om aansluiting te vinden bij de ingenieurswereld, zowel in Twente als in de regio Amsterdam.”

Wedstrijd pvc-buis doorknippen

Acht studententeams presenteerden in het kader van de eindpresentatie van het eerste project in wedstrijdvorm een eigen stalen constructie. De casus van dit project: met een constructie het oude pijpleidingnetwerk in de Noordzee ontmantelen. Het ging tijdens de wedstrijd om het doorknippen van een pvc-buis met een doorsnee van 5cm. Dat bleek geen gemakkelijke opgave. Het lukte slechts één team om meteen de buis door te knippen met een stalen constructie die leek op een kniptang. Hoe dan ook: het ging hierbij vooral om het leereffect van het praktisch toepassen van theorie, en natuurlijk het samenwerken in een projectgroep. De jury koos uiteindelijk het object van het team dat een mooi designprincipe had en er bovendien ergonomisch uitzag. Naast de prijs voor de beste uitvoering van het apparaat was er een publieksprijs en een prijs voor het meest complex uitziende ontwerp toegekend door de studievereniging Newton