Samenwerking Ultimo en Logitek zet partners op groeipad

Enterprise Asset Management-softwareleverancier Ultimo gaat samenwerken met Logitek, voor de regio Spanje en Portugal. Volgens Jordi Rey, CEO van Logitek, is de samenwerking enorm belangrijk voor zowel Ultimo als Logitek. “Naar mijn mening is er geen overlap tussen de twee producten van onze twee bedrijven, maar zijn ze zeer complementair voor al onze klanten die bezig zijn met hun digitale transformatie. Met Ultimo hebben we nu ook het onderhoudsdeel van die digitale transformatie afgedekt en bieden we samen een complete oplossing om in alle klantbehoeftes te voorzien.”

Zeer belangrijk voor Ultimo in de samenwerking met Logitek is dat het de koppeling biedt met AVEVA, onderdeel van tech-gigant Schneider Electric, legt Marcel Leeflang, Head of Channel Sales bij Ultimo, uit. “Hierdoor kunnen wij Ultimo koppelen aan AVEVA’s APM-platformen. We kunnen onze klanten een geïntegreerde oplossing bieden die het beste van APM en EAM combineert. Daarnaast heeft AVEVA wereldwijd enorm veel klanten, en hebben we nu een goede, geïntegreerde oplossing voor die markt.” Daar komt bij dat Logitek een grote klantenbasis heeft in verschillende sectoren in Spanje en Portugal, van voedsel en drank tot chemie en farmacie tot vliegvelden en automotive.

Het grootste voordeel van de samenwerking met Ultimo voor Logiteks klanten, is dat Logitek nu een geïntegreerde APM- en EAM-oplossing kan aanbieden die niet alleen data levert, maar ook acties definieert. “Belangrijk voor ons is dat Ultimo’s oplossing onze klanten in EAM gaat faciliteren,” legt Jordi Rey uit. “Met Industrie 4.0 creëerden onze klanten initieel kleine automatiseringseilandjes, maar nu ligt de focus op het integreren van al deze systemen, en dat is wat door deze samenwerking mogelijk wordt gemaakt. Het APM-systeem stuurt data naar het onderhoudssysteem, die de data vervolgens omzet in concrete acties om de assetprestaties te verbeteren. Onze klanten verhogen hiermee het volwassenheidsniveau van hun asset management van periodiek onderhoud naar voorspellend onderhoud; een wereld van verschil.”

De samenwerking tussen Logitek en Ultimo is niet alleen van waarde voor klanten in Spanje en Portugal, maar ook daarbuiten. Marcel Leeflang: “AVEVA heeft een gigantisch partnernetwerk, en de samenwerking met Logitek kan dienen als een sjabloon voor de samenwerking met andere partners in andere delen van de wereld. Het is een gouden standaard die klanten helpt de uitdagingen op het gebied van digitale transformatie aan te gaan en op te lossen.”

Jordi Rey benadrukt hoe sterk de nieuwe banden tussen de twee partners zijn. “Deze samenwerking is de beste zakelijke overeenkomst die ik in de afgelopen tien jaar ben aangegaan. Ze zijn zeer professioneel en ze werken snel. Door deze samenwerking verwachten we dat Logitek nog eens 10% zal gaan groeien in 2022.”