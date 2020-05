Samenwerking Shippeo en 4flow moet supply chains transparanter maken

Shippeo, de Europese marktleider in supply chain visibility, kondigt een wereldwijde samenwerking aan met 4flow, leverancier van supply chain consultancy, software en 4PL dienstverlening.

Doelstelling is de zichtbaarheid in de toeleveringsketen te vergroten en de efficiency te verhogen voor verladers, vervoerders en eindklanten. Shippeo volgt ruim 5 miljoen vrachtwagenladingen per jaar en werkt met meer dan 140.000 vervoerders in 62 landen samen door directe toegang te geven tot realtime tracking en voorspellende ETA’s (Expected Time of Arrival).

Via de samenwerking met Shippeo heeft 4flow haar geïntegreerde transportbeheersysteem (iTMS) verbeterd met een extra gegevenslaag voor realtime tracking. Met nauwkeurige berekeningen van de aankomsttijd kan 4flow haar klanten helpen de impact op processen en productie structureel te evalueren en waar nodig te vertalen naar maatregelen.

Afwijkingen veel eerder identificeren

“Onze teams zijn continu bezig met het monitoren van netwerken en het oplossen van problemen in de supply chain. Met de integratie van de realtime tracking informatie die door Shippeo in ons iTMS wordt geleverd, kunnen we afwijkingen veel eerder identificeren, waardoor kosten bespaard worden”, zegt Julian Schulcz, COO bij 4flow. De operationele teams van 4flow kunnen nu iedere collo traceren tot aan de vrachtwagen die het vervoert, welke online wordt weergegeven op een kaart en gaat knipperen bij vertragingen in het verkeer.

Veerkrachtige supply chains

“We zijn zeer trots dat we 4flow als global partner mogen verwelkomen in de Shippeo community. De combinatie van real-time informatie, geoptimaliseerde ETA-berekeningen, en de expertise van 4flow op het gebied van supply chain-optimalisatie, zal helpen om veerkrachtige en efficiënte supply chains te bouwen voor onze gezamenlijke klanten. We weten dat dit een belangrijk agendapunt is voor supply chain leiders, die uiteraard zo goed mogelijk uit de huidige Covid-19-crisis willen komen”, zegt Shippeo-medeoprichter en COO, Lucien Besse.