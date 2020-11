De groei en innovatie van de wereldwijde maakindustrieën is afhankelijk van slimme technologie in productieprocessen. De digitalisering van de productieomgeving door automatisering met robots, interactie tussen systemen en data analytics zijn een belangrijke voeding voor de inrichting van wat we de fabriek van de toekomst kunnen noemen, ook wel Industry 4.0 als we de terminologie van het World Economic Forum aanhouden. Avans Hogeschool draagt bij aan deze ambitie met de nieuwe minor ‘Factory of the Future’ die in september zijn primeur beleefde. SAS, markleider in analytics, is als technologie- en kennispartner aan deze minor verbonden.

In de minor Factory of the Future op de Brainport Industry Campus (BIC) in Eindhoven werken studenten samen met de hightech-maakindustrie aan innovatieve oplossingen ten behoeve van de smart industry. Door deze samenwerking tussen het hoger onderwijs en technologiebedrijven zoals SAS, komen studenten in contact met toepasbare en concrete innovaties uit het bedrijfsleven. Deze nieuwe generatie experts zijn nodig om de digitale transformatie van de industrie de komende jaren in een versnelling te brengen.

“Naast de kennis en resources die we vanuit SAS leveren, leren we ook van de wetenschappelijk onderbouwde feedback die wij terugkrijgen van de studenten. Een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfskundige praktijk vinden wij erg belangrijk”, aldus Jasper Alkema, Account Executive bij SAS Benelux.

Minor Factory of the Future

Een groep van 20 vierdejaars studenten van diverse opleidingen zoals technische bedrijfskunde, elektrotechniek, technische informatica en werktuigbouwkunde werken samen met industriële hightechbedrijven. Tijdens dit halfjaar durende programma richten de Avans-studenten zich op de uitbouw van de smart industry met als belangrijkste pijlers: digitalisering, nieuwe technologieën zoals artificial intelligence en machine learning, data science for industry en industrial Internet of Things (IoT).

Avans speelt met deze minor in op de steeds grotere behoefte van hightech skills in de maakindustrie. Zo vertelt Dimitri van de Kelft, projectleider van de minor Factory of the Future: “Machines in een fabriek zijn tegenwoordig steeds meer met elkaar verbonden, digitalisering neemt in rap tempo toe. Dat betekent dat afdelingen binnen bedrijven, die voorheen niet veel met elkaar van doen hadden, steeds meer moeten samenwerken. Parallel aan de

fysieke ontwikkeling van een product en alles wat hierbij komt kijken, ontstaat een virtuele omgeving, de digital twin. Hierdoor kun je de ontwikkeltijd van een product flink verkorten, productietijd versnellen en onderhoud efficiënter uitvoeren. Om smart industry-oplossingen bij bedrijven in goede banen te leiden, hebben studenten overkoepelende kennis en vaardigheden nodig. We nemen ze mee in de hele productieketen en trekken het veel breder dan alleen de fabriek zelf.”

Samenwerking belangrijk voor succes minor

De officiële fysieke standplaats van de Avans-minor is de Eindhovense Brainport Industries Campus (BIC) waar samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs één van de speerpunten is. De BIC fungeert als een platform voor kennisdeling en zorgt voor een directe verbinding met potentiële toekomstige werkgevers, waaronder SAS. Samenwerking is belangrijk voor het succes van de minor.

De samenwerking met bedrijven zoals SAS heeft er volgens Van de Kelft voor gezorgd dat beroepsonderwijs vernieuwend blijft en daarmee ook concrete inzichten geeft in het latere werkveld. Minorstudenten krijgen workshops vanuit bedrijven die aansluiten op de praktijk en studenten worden aangespoord om hun eigen interesses te ontwikkelen. “Naast de inhoud was het juist deze innovatieve opzet van het onderwijs die mij erg aanspreekt en waardoor ik voor deze minor heb gekozen”, vertelt Marleen van Loon, student aan de minor.

Studenten schrijven een eigen ontwikkelplan en geven hierin aan welke kennis ze willen verzamelen en welke methode ze hiervoor hanteren. “Naast de begeleiding van docenten, krijgen de studenten ook een coach uit het werkveld. Deze helpt hen met het verzamelen van de nodige kennis, het leggen van contacten of andere zaken die een student denkt nodig te hebben voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk wordt hun ontwikkeling in een assessment getest”, legt Van de Kelft uit.

High impact learning met SAS-experts

Ook de productieketen binnen de maakindustrie raakt steeds meer digitaal verbonden en logischerwijs meer afhankelijk van slimme data-uitwisseling tussen systemen en afdelingen. SAS helpt zowel grote als middelgrote maakbedrijven met hun digitale transformatie. “Hierbij stellen wij niet de technologie centraal, maar de interactie tussen mens, proces en technologie. Als deze optimaal samenwerken, is het potentieel voor een maakbedrijf enorm”, aldus Jasper Alkema. Feedback en expertise uit deze praktijk levert directe input voor de lesstof van de nieuwe minor, en wordt tegelijkertijd beschikbaar gesteld voor leraren en leerlingen voor onderzoeksdoeleinden.

Van de Kelft vertelt:“Het programma bestaat uit verschillende onderdelen waarin we eerst naar de theorie kijken vanuit de praktijk. SAS laat zien wat er allemaal mogelijk is met alle data die sensoren in machines verzamelen en partner TNO gaat dan bijvoorbeeld dieper in op de beveiliging van deze data. Vervolgens gaan studenten in teams bij bedrijven aan de slag. Zo gaan ze bijvoorbeeld met sensoren aan de slag om een innovatief netwerk te ontwikkelen dat fysieke controles vervangt in het productieproces.”

De SAS-experts die verbonden zijn aan Avans dragen bij aan het lesmateriaal en spelen hierbij zoveel mogelijk in op de behoeften van de studenten. Een van die experts is Jos van Dongen. Hij is nauw betrokken bij het minorprogramma en stopt ondanks zijn drukke baan als Principal Consultant bij SAS veel tijd in het leveren van educatief maatwerk en betrekt, waar nodig, ook andere SAS-professionals bij de opleiding. Studenten kunnen zelf direct contact zoeken met de betrokken SAS-experts. Dit maakt het heel laagdrempelig.

Ook heeft SAS zijn eigen e-learning-omgeving gekoppeld aan het onderwijsprogramma van Avans Hogeschool. Zo maken studenten gebruik van SAS Viya om live data analytics uit te kunnen voeren en toe te passen in de lessen. Dat platform draait, geheel volgens de huidige maatstaven, in de cloud.

Benieuwd hoe je data en analytics kunt inzetten voor jouw Factory of the Future? Neem dan contact op met Jasper Alkema via: Jasper.Alkema@sas.com.