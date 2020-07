Samenwerking Samsung en Logitech moet thuiswerken verbeteren

Logitech for Business gaat een strategische partnership aan met Samsung Benelux. Eerste wapenfeit is de introductie van een aantal verschillende bundels, waarbij resellers voor verschillende budgetten bundels kunnen aanbieden voor op kantoor of werkruimtes thuis.

Versteviging van partnership

Beide partijen werkten al langer samen op het gebied van gaming, maar zagen dat er veel meer raakvlakken waren. De twee merken vinden elkaar, naast de gamekamer, ook op de werkplek thuis of kantoor en in vergaderruimtes op kantoor. Dennis van Baaren, Country Manager Benelux, verwoordt het als volgt: “We zien onszelf als twee A-merken, die marktleider zijn op verschillende markten en dezelfde visie delen. We vullen elkaar aan, omdat de oplossingen die we bieden volledig complementair zijn.”

Evert Van Camp, Head of Display Division Benelux bij Samsung, sluit zich daarbij aan: “De huidige situatie laat ons zien dat een goede werkomgeving onontbeerlijk is. Onze schermen vormen samen met de toetsenborden, muizen en video-oplossingen van Logitech een compleet pakket. Van hoge kwaliteit voor de eindgebruiker, maar makkelijk te installeren en in verschillende prijsklassen verkrijgbaar.”

Duidelijke en makkelijke propositie

De bundels helpen de partners in de AV- en IT-branche en eindgebruikers in hun keuze. Er komen bundels voor de persoonlijke werkplek – voor zowel thuis als op kantoor – en voor de vergaderruimtes. Voor de persoonlijke werkplek zijn er vier bundels; een Good, Better, Best en een Lifestyle-variant. De oplossingen voor vergaderruimtes komen in drie verschillende bundels. Klanten kunnen kiezen voor een oplossing die past bij een small, medium of large vergaderruimte. Resellers krijgen hiermee vaste combinaties, waarbij ze weten dat verschillende onderdelen goed met elkaar communiceren. Alle set-ups kunnen gelijk gebruikt worden voor alle softwarepakketten, zoals Google Meet, MS Teams en Zoom.