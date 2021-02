PLM Xpert en Recreate maken de 3D CAD data uit PRO.FILE PLM direct virtueel te gebruiken in alle downstream processen zoals assemblage, productie en service.

Van best of breed is sprake als gekozen wordt voor gespecialiseerde software van capabele producenten die op hoog niveau met elkaar integreren. Onze argumentatie achter de keuze voor deze best of breed-oplossing voor VR, AR en MR toepassingen aansluitend op PRO.FILE, is dat een combinatie van specialistische programmatuur van ervaren leveranciers een betere keuze is, zowel op korte- als op lange termijn, dan het plegen van acquisitie van 3de partij software die uiteindelijk slecht integreert en waar kennis van ontbreekt. Wij zijn blij om met een competente organisatie als Recreate samen te werken en de behoefte van onze klanten in te vullen.

De toenemende vraag en de ontwikkelingen op het vlak van Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality laten zich niet meer tegenhouden. Juist daarom heeft PLM Xpert de handen ineen geslagen met

Recreate. Recreate legt zich volledig toe op het gebruik van Virtual-, Augmented- en Mixed Reality voor zakelijke doeleinden en biedt consultancy, technische ontwikkelingen en advies onder één dak.

PLM Xpert heeft samen met Recreate een hoogwaardige integratie bereikt die het mogelijk maakt de 3D CAD data samen met belangrijke metadata uit PRO.FILE PLM direct virtueel in te zetten in alle downstream processen zoals assemblage, productie en ter ondersteuning van service engineers.