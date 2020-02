Samenwerking is de nieuwe competitie: industriële consortia en waarom u er lid van zou moeten worden!

Geen enkele ondernemer kan ontsnappen aan de vloedgolf van media-aandacht voor nieuwe technologieën en de early adopters ervan een zonnige toekomst beloven. Momenteel wordt de berichtgeving gedomineerd door het Internet of Things en kunstmatige intelligentie, vaak verpakt in informatie over hoe ondernemingen digitaal kunnen transformeren.

Verkopers, industrieanalisten en bedrijfsexperts voorspellen een mooie toekomst en een snel rendement op investeringen in deze veelbelovende technologieën als u slechts een klein aantal ogenschijnlijk eenvoudige stappen volgt. En het lijkt erop dat veel bedrijven vertrouwen op optimistische analyses en worden gelokt door mooie beloften en op de trein springen, uit angst iets te missen.

En de meeste van hen zullen falen. De meeste bedrijven – meer dan 70% van hen – zien de valkuilen van digitale transformatie niet en zijn niet in staat om de voordelen te realiseren die worden beloofd. Veel digitaliseringsinitiatieven sterven zelfs voortijdig en gaan zelden verder dan het proof of concept-stadium.

En de experts bieden niet veel hulp, vooral in opkomende technologiegebieden waar praktijkervaring schaars is. De kwaliteit van het generieke advies van sommige consultants doet vermoeden dat deze zelfbenoemde experts niet dezelfde strijdlittekens hebben als sommige van je concullega’s en concurrenten. Zou het niet nuttiger zijn om van hún ervaring te leren?

Industrie consortia: ervaring en knowhow delen

Het woord consortium is afgeleid van het Latijnse woord “con” (samen) en “sors” (lot). Een consortium is inderdaad een samenwerkingskader voor bedrijven waarbinnen bedrijven kunnen samenwerken en zowel de risico’s als de toekomstige voordelen van gemeenschappelijke bedrijfsdoelen kunnen delen. Consortiumleden delen ervaring en knowhow en fungeren als een klankbord voor elkaar. Leden bundelen middelen om methoden en standaarden te ontwikkelen en te delen, om zo de transformatie te bewerkstelligen die individuele organisaties moeilijk zelf kunnen bereiken.

Het Industrial Internet Consortium bijvoorbeeld biedt leden een portfolio van ontwikkelingstestbedden: op standaard gebaseerde experimenteerplatformen waarop IoT-oplossingen kunnen worden ingezet en getest in een omgeving die dicht bij de praktijkomstandigheden ligt. Deze testbeds worden gefinancierd door aangesloten bedrijven of overheidsinstanties en de oplossingen zijn mede-eigendom van het financiers en de deelnemende leden.

Dit type samenwerking kan organisaties helpen de effectiviteit van innovatie te versnellen en te verbeteren door belangrijke spelers te verbinden en te betrekken in een dynamische en collaboratieve omgeving. Het versnelt onderzoek en ontwikkeling en verkort de waarde van nieuwe technologieën en biedt een aantrekkelijk concurrentievoordeel ten opzichte van niet-leden.

Niet alleen voor technologieleveranciers

Het is een veel voorkomende misvatting dat consortia meer inspelen op de interesse van technologieleveranciers en hen meer macht geven om de markt vorm te geven en bestuursorganen te beïnvloeden. Hoewel daar misschien enige waarheid in zit, zullen eindgebruikersbedrijven net zoveel profijt ervaren van het lid-zijn.

Een bedrijf dat expertise zoekt op bepaalde gebieden of contact wil leggen met partners en oplossingsproviders om een ​​grootschalig probleem op te lossen, kan het bereik en de projectmanagementervaring van het consortium benutten. De Industry Connect Service bijvoorbeeld helpt technologiegebruikers bij het definiëren, ontwikkelen en implementeren van industriële IoT-projecten.

Op dezelfde manier kan een consortium optreden als neutrale, zakelijke makelaar, door kopers van technologie te helpen bij het opstellen van requests for proposals, het beoordelen van antwoorden en het vergroten van de kans op succesvolle technologie-acquisitie- en implementatieprojecten.

Bovendien kan een consortium dienen als een eenheid van technologiegebruikers om te lobbyen bij leveranciers. Dit niet alleen om druk op leveranciers uit te oefenen (hoewel eindgebruikers dit van tijd tot tijd misschien gewenst vinden …), maar om leveranciers te helpen de marktbehoeften beter te begrijpen en hun ontwikkelingsinspanningen te concentreren waar ze het meest nodig zijn.

Samenwerking is de nieuwe competitie

Consortia-activiteiten vormen een aanvulling op de groeiende tendens van de afgelopen twee decennia naar de vorming van ecosystemen van zakenpartners. Airbus was oorspronkelijk een consortium van individuele Europese ruimtevaartfabrikanten dat geleidelijk evolueerde naar een zelfstandig bedrijf. Het consortium bood het operationele kader om de krachten te bundelen, om ruimtevaarttechnologieën en productie te ontwikkelen die uiteindelijk een commercieel bedrijf werden. Evenzo sluiten bedrijven zich aan bij een consortium om middelen te bundelen met partners en zelfs concurrenten om de ontwikkeling van fundamentele technologie te benutten die hun bedrijven ten goede komt.

Vijf richtlijnen

Maar voor sommigen klinkt het idee om doelen en financieringsmogelijkheden te delen met potentiële concurrenten nog steeds niet erg aantrekkelijk. In een Harvard Business Review getiteld Collaboration Is the New Competition, schrijft Ben Hecht: “In het hele land zien we het samenkomen van niet-traditionele partners en de bereidheid om nieuwe manieren van samenwerken te omarmen.”

De auteur stelt vijf richtlijnen voor om verandering door samenwerking te stimuleren:

Definieer duidelijk wat u samen kunt doen: ontwikkel een duidelijk doel dat luidt: “Wat kunnen we samen doen dat we niet alleen zouden kunnen?”

Transcend Parochialism: leiders moeten de inherente beperkingen van de aanpak van hun eigen organisatie erkennen en hun kortetermijnbelangen opzij zetten om de doelen van de groep na te streven.

Aanpassen: voortdurend leren en innoveren en het gebruik van data om te begrijpen wat wel en niet werkt, is cruciaal. Stel specifieke doelen en zet u in voor op data gebaseerde besluitvorming.

Feed the Field: deel wat je leert, zowel de resultaten als de methoden om ze te bereiken. Help deelnemers de waarde te begrijpen die aangesloten instellingen krijgen door te leren en samen te werken.

Ondersteuning van de Backbone: vooruitgang wordt het best bereikt wanneer een “backbone-organisatie” het werk van de groep in gang houdt. Geef het personeel de verantwoordelijkheid om de samenwerking continu te ondersteunen en te voeden. Zorg voor voortdurende ondersteuning, zorg en voed de samenwerking.

Joe Barkai

Joe Barkai is een blogger, spreker, auteur en adviseur. Hij focust daarbij op het onderzoeken, forecasten en vergroten van het inzicht in de strategische implicaties van technologische trends als het industrial Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, autonomous driving en mobiliteit van de toekomst. Om zo bij te dragen aan het vergroten van het innovatie- en concurrentievermogen. Barkai woont en werkt in Boston, VS.