Afgelopen maand is de bouw van de Fruit Tech Campus Innocation Hub van start gegaan. ‘Innocation’ is een samentrekking van ‘innovatie’ en ‘educatie’ want de hub moet hét centrale punt worden voor innovatie en educatie op het gebied van fruit, technologie en data. Een innovatief leer- en werkcentrum waar onderwijs, regio en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Het onderwijs gebruikt de Innocation Hub voor praktijklessen en onderzoekend leren, aldus directeur Harrij Schmeitz. Bedrijven kunnen de faciliteiten benutten voor onderzoek, demo’s en meetings.

Begin 2020 hebben Helicon Opleidingen en Royal FruitMasters geconstateerd dat Helicon Geldermalsen één van de weinige is die een volledige (mbo)-fruitteeltopleiding aanbiedt in Nederland. Door het dalende leerlingenaantal is er het risico dat mbo-onderwijs gericht op fruitteelt in Nederland gaat verdwijnen. Daarom is een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van het fruitteeltonderwijs in Geldermalsen. Conclusie is dat vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig is. Zowel wat betreft de vorm (beroepsopleidende leerweg (BOL)/beroepsbegeleidende leerweg (BBL)) als de inhoud (van teelt naar een bredere opleiding met een technologische basis), en naamgeving en marketing van de opleiding. Daarvoor zijn nieuwe samenwerkingen nodig. Helicon Geldermalsen (mbo, teeltprofiel) en Aeres (vmbo-mbo-hbo agritechniek-profiel) hebben uitgesproken gezamenlijk deze uitdaging in een publiek-private samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven, aan te willen gaan. Dat komt samen in de Fruit Tech Campus Innocation Hub.

Overigens wordt niet alleen de hub het platform van het vernieuwde ‘fruitonderwijs’. Ook de sector zelf gaat daar nadrukkelijk een rol in spelen door aan het onderwijs bedrijfsfaciliteiten ter beschikking te stellen: de proeftuinen, sorteer- & verpakkingsfaciliteiten, koel- en bewaarfaciliteiten en de mechanisatie equipment, et cetera. Samenwerking in de gouden driehoek van onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven en overheid met hierin de student centraal, is de basis van de Fruit Tech Campus Innocation Hub, zo stelt Schmeitz.