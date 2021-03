Samenwerking Brightlands met ISC3: Duits geld naar duurzame Nederlandse chemie-startups

Net voor het uitbreken van de coronacrisis tekende Brightlands Chemelot Campus een samenwerkingsovereenkomst met ISC3. Hoog tijd voor een nadere introductie van deze partner. Deze in Duitsland gevestigde organisatie zet zich in voor de verduurzaming van de chemische industrie en richt zich daarbij met de Global Startup Service nadrukkelijk op startende entrepreneurs. ‘Chemie staat voor de grootste uitdaging ooit. Startende ondernemingen hebben vaak de beste ideeën voor innovaties. Die willen we wereldwijd ondersteunen. Brightlands beschouwen we als één van de bruggenhoofden.’

Een door de Duitse overheid gefinancierde organisatie die buitenlandse startups ondersteunt, onder meer in Nederland? Claudio Cinquemani, directeur Science & Innovation van ISC3, heeft het al vaak moeten uitleggen. ‘ISC3 is in 2017 inderdaad opgericht met financiële steun van het federale ministerie van Milieu, maar we zijn vanaf dag één een internationaal platform. Een samenwerkingsverband en denktank waar we kennis verzamelen en delen over de transitie naar een duurzame chemie. Zoveel mogelijk circulair, aangedreven door duurzame energiebronnen. Willen we die transitie realiseren, en daarover mag geen twijfel bestaan, dan kan dat alleen als we over de grenzen heen kijken.’

Naadloos

Een visie die naadloos aansluit bij de strategie van de Brightlands Chemelot Campus. ‘Ook wij focussen heel sterk op duurzame chemie en materialen’, zegt Hugo Delissen, verantwoordelijk voor de begeleiding van startups op de campus. ‘Circulariteit is daarin één van de speerpunten. Hier op de campus brengen we multinationals, mkb, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten bij elkaar en vanzelfsprekend sluiten de startups aan. ISC3 bundelt kennis en heeft een groot netwerk. Dat is voor onze startups en ook voor gevestigde bedrijven van grote toegevoegde waarde.’

Wereldwijd

De overheidsfinanciering is belangrijk voor ISC3, maar inmiddels staat het centrum vaster op eigen benen door het sluiten van tientallen partnerships. Met onderzoeksinstituten, NGO’s, bedrijven en kennisinstellingen zoals UNIDO, een agentschap van de VN, het Europese chemieplatform SusChem, de Nederlandse uitgever Elsevier. Claudio Cinquemani: ‘We zijn via onze hosting organisatie GIZ actief in meer dan 120 landen. Wereldwijd samenwerken is de enige manier om de chemie echt te verduurzamen.’

Startup Service

ISC3 werkt met een team van ruim 20 mensen vanuit Bonn, Frankfurt en Lüneburg. ‘Onze belangrijkste taak is het verbinden van zoveel mogelijk stakeholders uit de wetenschap, overheid, industrie en maatschappij’, zegt Alexis Bazzanella, directeur van de Innovation Hub, gesitueerd in Frankfurt. ‘We verzamelen kennis die we weer delen met alle partijen die in de chemie actief zijn. Voor startups hebben we een speciaal programma opgezet; Global Startup Service. Ze kunnen bij ons terecht voor alle informatie over duurzaamheid. Over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie bijvoorbeeld, circulariteit, nieuwe materialen. Daarvoor krijgen ze toegang tot een uitgebreide online bibliotheek. We toetsen hun businessplannen, met name op duurzaamheid. We brengen hen in contact met internationale experts en adviseurs, ze krijgen toegang tot trainingen en incubatorprogramma’s. We bieden workshops aan, seminars, netwerkbijeenkomsten, events met potentiële investeerders. We organiseren challenges en hackatons, zoeken contact met investeerders. En dat in verschillende fases. Van het eerste idee tot en met marktintroductie en uitbreiding.’

Voordelen

Voor de Brightlands Chemelot Campus zelf zijn er ook veel voordelen verbonden aan het partnership. Hugo Delissen: ‘Zeker. Ook wij sluiten aan bij een wereldwijd opererend platform, we verknopen onze netwerken en krijgen zo een veel groter bereik. We delen nieuwsbrieven en kunnen ons profileren als campus met topfaciliteiten zoals labs, pilotplants, kenniswerkers én een perfecte ligging binnen Europa. Dat levert weer kostbare leads op. Via ISC3 komen startups in contact met de Brightlands Chemelot Campus. Concreet? Zeker. Binnenkort vestigt zich hier mogelijk een startup uit Oeganda die ons heeft gevonden via ISC3.’

Toegang

Als relatief kleine organisatie zoekt ISC3 samenwerking met partners om de mogelijkheden en activiteiten onder de aandacht te brengen. Eén ervan is sinds februari 2020 formeel de Brightlands Chemelot Campus. ‘We kenden elkaar al wat langer’, zegt Hugo Delissen, business development manager op de campus en verantwoordelijk voor de begeleiding van startups. ‘Omdat we ons heel erg thuis voelen bij de filosofie en aanpak van ISC3 hebben we vorig jaar een memorandum of understanding getekend. Daarmee is ISC3 een officiële partner. Ik ben er blij mee, want het betekent voor de startups op onze campus toegang tot een internationaal platform en tot een schat aan kennis. Het opent ook deuren naar samenwerking met andere bedrijven en afzetmarkten waaronder de belangrijke Duitse markt.’

Workshop

Afgelopen jaar ontwikkelde ISC3 een workshop voor startups die voor het eerst werd ingezet op de Brightlands Chemelot Campus. Uiteraard online vanwege de corona-maatregelen. ‘Er waren vijf deelnemende bedrijven’, aldus Alexis Bazzanella. ‘Eerst hebben we een algemeen gedeelte verzorgd over duurzaamheid, daarna zijn we per bedrijf de diepte in gegaan. De resultaten waren zo positief dat we besloten hebben de workshop internationaal in te zetten. ‘We zouden heel graag weer een event houden met live presentaties en publiek in de zaal. Ik vrees echter dat dat nog niet lukt. Hopelijk volgend jaar. En dan zeker ook bij Brightlands, voor ons een belangrijk bruggenhoofd met de vele gevestigde bedrijven, campus én startups.’