Samenwerking Braincreator en Advantech brengt inspectie-AI van de cloud naar de edge

BrainCreators, de specialist in het toegankelijk maken van intelligente automatisering, en Advantech, een wereldwijde leider in industriële IoT, gaan een edge-oplossing bieden voor het automatiseren van visuele inspectie en waarneming. De end-to-end oplossing bestaat uit een combinatie van Advantech edge computing technologie en het BrainMatter platform voor intelligente automatisering op basis van Artificial Intelligence (AI). Hierdoor kunnen de in BrainMatter geautomatiseerde taken on-the-edge worden uitgevoerd op innovatieve Internet of Things (IoT) apparaten die geschikt zijn voor industriële omgevingen.

De samenwerking is een logische stap voorwaarts

De samenwerking is een logische stap omdat steeds meer organisaties intelligente automatisering op basis van AI technologie direct willen toepassen in de werkomgeving, aldus berichtgeving van de twee partners. ‘Daarnaast is er een enorme behoefte aan toegankelijke oplossingen die eenvoudig zijn op te schalen, een naadloze integratie bieden in bestaande omgevingen en zonder specialistische kennis van AI zijn toe te passen. Vooral in sectoren als vastgoedbeheer, infrastructuur en de maakindustrie is er toenemende vraag naar intelligente IoT oplossingen. Dankzij deze samenwerking kunnen organisaties hun marges sterk verhogen, klantervaring verbeteren en operationele efficiëntie optimaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch inspecteren van producten en objecten, het anonimiseren en vervolgens gebruiken van videobeelden voor patroonherkenning of het observeren van materialen, terreinen en gebouwen.’

Een gouden combinatie

De samenwerking maakt edge solution ready packages mogelijk die zowel in de Cloud, on-premise als in de edge kunnen worden toegepast, beloven de twee bedrijven. ‘De packages komen tot stand dankzij het BrainMatter platform, waarbij domeinexperts hun kennis aan de hand van voorbeelden delen. Door deze kennisoverdracht kan BrainMatter razendsnel vaardigheden leren en reality checks uitvoeren tegen één of andere norm of doelstelling. De feitelijke situatie, die is waargenomen door het platform, kan hierdoor worden afgezet tegen een beschrijving van de situatie zoals die zou moeten zijn. Op deze manier kunnen er eenvoudig intelligente automatiseringsmodellen worden ontwikkeld. Dankzij de edge technologie van Advantech kunnen IoT apparaten de automatiseringsmodellen van BrainMatter vrijwel real-time uitvoeren, omdat de data dichter bij het device verwerkt wordt. Bovendien spelen hierdoor latency en netwerkvertraging geen rol meer. Daarnaast wordt de data lokaal verwerkt en niet naar een centrale locatie gestuurd. Hierdoor is er minder verkeer van gevoelige gegevens tussen devices en de Cloud nodig, kan de veiligheid van klanten worden gewaarborgd en energie worden bespaard.’

Beter uitrollen

“Onze samenwerking met Braincreators vertegenwoordigt een belangrijke strategische samenwerking voor Advantech. Dankzij de samenwerking kunnen wij onze AI-oplossingen in Nederland en over de grens beter uitrollen,” aldus Jash Bansidhar, Managing Director van Advantech Europe. “Omdat Edge AI steeds belangrijker wordt, is het van vitaal belang dat we samenwerken met partners die in staat zijn domeinkennis te combineren met een praktische mentaliteit om succesvolle projecten op te leveren. We zijn ervan overtuigd dat BrainCreators klanten kan helpen om het beste uit de NVIDIA-technologieën van Advantech te halen.

Glenn Brouwer, mede-oprichter en CRO van BrainCreators, is erg enthousiast over de samenwerking: “Als bedrijf zijn wij continu bezig om BrainMatter te verbeteren. Advantech heeft enorm veel kennis in huis en hoogstaande technologie op het gebied van edge computing. Door hun edge technologie en kennis te combineren met BrainMatter, hebben we samen een end-to-end oplossing ontwikkelt die visuele inspectie en waarneming bijna real-time mogelijk maakt.