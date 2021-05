De eerste ideeën dateren al van acht jaar geleden. Maar het duurde tot begin dit jaar voor het zover was: de komst van een slimme IoT-container voor chemicaliën. De VARIBOX Connect kan niet alleen aangeven waar hij is, maar ook of hij al bijna vervangen moet worden. ‘Zo blijven we relevant voor onze klanten.’

Slimme container laat weten waar hij is

Het is een product dat Promens in Deventer al meer dan vijftig jaar maakt: de container voor de opslag en het transport van chemicaliën. Het oermodel was een enkelwandige container van polyetheen in een metalen frame. Bedoeld om allerlei soorten chemicaliën af te leveren bij bijvoorbeeld bierbrouwers, ziekenhuizen en zwembaden. In de loop van de jaren werden er steeds betere en veiligere modellen van deze zogeheten IBC’s (Intermediate Bulk Container) gemaakt. De meest recente was de VARIBOX, die een aantal jaren geleden op de markt kwam: dubbelwandig, met geïntegreerde opvangbak en voorzien van alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen.

Meer inzicht

‘Maar onze klanten wilden meer’, zegt Peter Heijink, productmanager van Berry Promens (zoals de onderneming heet sinds de overname door multinational Berry Global). ‘Onze klanten zijn bijvoorbeeld distributeurs en producenten van reinigingsmiddelen. Ze vullen de container en brengen ’m naar hún klant; de eindgebruiker van de VARIBOX. En dan zijn ze feitelijk het zicht kwijt. Want waar blijft de container? Wat doet hun klant ermee? Hoe vol zit de container nog? Wanneer moet hij gekeurd worden? En voldoet hij nog aan de eisen? Ze wilden, kortom, meer inzicht. En wij willen van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten, dus deze vragen moesten we wel degelijk serieus nemen. Bovendien is het ook in ons belang dat de containers wat betreft veiligheid up-to-date zijn en weer bij ons terugkomen.’

Een jaar of twee geleden kwam de ontwikkeling van een nieuwe VARIBOX-container in een stroomversnelling. Managing director Peter Baken van Berry Promens had regelmatig contact met Aram Malas, directeur van My Automation-Information Technology (MA-IT). Ze spraken met elkaar over zaken als procesoptimalisatie en automatisering binnen de productieplant van Berry Promens. Op basis van de gesprekken ontwikkelde MA-IT bijvoorbeeld een applicatie, die het productieproces vereenvoudigt en digitaliseert, waarbij alle checks die op de VARIBOX worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een product-database. Traceerbaarheid is in dit soort processen cruciaal, zegt Mark van den Brink, business development manager bij MA-IT.

Uit beeld

Die gesprekken werden gaandeweg brainstormsessies, waarbij verschillende stakeholders aan tafel kwamen en meedachten over de juiste oplossingen voor de nieuwe VARIBOX. De twee partijen gingen voortvarend aan de slag. Wat was eigenlijk de klantvraag? MA-IT vertaalde die als volgt, zegt Malas: ‘Berry wilde – mede op verzoek van hun klanten – relevante data uit de VARIBOX halen en vervolgens inzichtelijk maken, voor zichzelf én voor de klant. Dat was wel een klantvraag waar wij iets mee konden, die we konden vertalen.’

‘Er zijn geen verrassingen meer, geen verdwenen containers’

Er werd een projectteam opgetuigd, dat onder andere gesprekken voerde met de klanten van Berry Promens om scherp te krijgen waaraan die op hun beurt behoefte hadden. Uit die gesprekken bleek onder andere dat de planners vaak heel laat te horen kregen dat een container bijna leeg was – en er dus een nieuwe volle container geleverd moest worden. ‘Maar ook dat veel containers uit beeld waren, en dat eigenlijk niemand wist waar die waren’, zegt Malas.

Dat leidde tot twee belangrijke observaties: je moet weten waar de containers zijn en je moet weten hoe vol ze zijn – zodat je bijtijds aan de bel kunt trekken voor vervanging. En zo kwam het team uiteindelijk tot de VARIBOX Connect: een slimme container met GPS-tracking, en met software en sensoren om te kunnen bepalen hoe vol de container nog is en wanneer die (op basis van de kennis van het gebruik van de klant) vervangen moet worden.

Ingebouwde elektronica

Hoe ziet dat er concreet uit? Tussen beide wanden van de container is een kastje met elektronica ingebouwd. Het kastje heeft de GPS-coördinaten en doet alle benodigde metingen met radar en andere sensoren. Die data worden via 4G verzonden naar de cloud (de 5G-toepassing is in de maak). MA-IT ontwikkelde een IoT-applicatie, die alle gegevens van de container die op een server binnenkomen vertaalt in relevante informatie. Op basis van de binnenkomende data kunnen de locatie en vullingsgraad van de container worden bepaald. Maar er kunnen ook gegevens worden uitgelezen over de daadwerkelijke inhoud van de container, de ouderdom ervan en wie de container op dit moment in zijn bezit heeft. Malas: ‘Zo konden we aan alle eisen van Berry voldoen.’

Werkvoorbereidingstool

De klanten van Berry Promens gebruiken de applicatie nu als werkvoorbereidingstool. Malas: ‘De planner logt in op zijn VARIBOX Connect-omgeving en krijgt per container direct alle informatie die voor hem relevant is. Waar staat welke container, welke moet worden vervangen, welke opgehaald, welke eventueel naar het recyclingstation? Met de tool kan een logistiek proces efficiënt worden ingericht. Op basis van de data die binnenkomen kan de applicatie ook berekenen en aangeven wanneer een container leeg is. En kan de planner dus de vervanging gaan inplannen. De klant kan op deze manier veel sneller en efficiënter werken. En, niet onbelangrijk, er is zicht op alle containers.’

Overigens heeft Berry Promens zelf geen inzage in de data: de locaties, klanten en verbruikspatronen blijven afgeschermd en voorbehouden aan de gebruiker van het systeem.

Geen oponthoud

Het afgelopen jaar hebben MA-IT en Berry Promens pilots met de VARIBOX Connect gedaan bij klanten in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Begin dit jaar ging het project live. Nu is het zaak de nieuwe container bij alle klanten te krijgen, zegt Heijink. ‘Dat is wel onze droom, ja. En we denken dat het kan. Het biedt voor de klanten toegevoegde waarde, omdat ze op tijd weer volle containers kunnen leveren en dus geen oponthoud meer hebben. Ook kunnen ze oude containers op tijd laten vervangen. Ze betalen een maandelijkse fee voor de applicatie, maar we denken dat dat goed terug te verdienen is. Er zijn geen verrassingen meer, geen verdwenen containers. Met de applicatie blijven we relevant voor onze klanten. De containers zijn en blijven op afstand voor hen zichtbaar.’

Heijink hoopt en verwacht dat de pakweg honderd klanten van Berry Promens (die ieder tot enkele duizenden containers bezitten) gecharmeerd zijn van VARIBOX Connect. ‘Tenslotte zijn we hiermee begonnen omdat onze klanten met dergelijke vragen bij ons kwamen. Over een paar jaar is er een significant aantal met VARIBOX Connect actief, verwacht ik.’

En dan nog even over de samenwerking in het project. Heijink is, zo zegt hij, echt te spreken over hun partner MA-IT My Automation. ‘MA-IT snapt wat er gevraagd wordt en dacht vanaf het begin goed mee over de functionaliteit. Meestal doet een techneut gewoon dat wat je vraagt, maar MA-IT wist de vraag goed te vertalen naar een robuuste, slimme en klantgerichte oplossing.’