Samen kunnen we uw bulk filtratie en doseersysteem automatiseren

Het Parker Scilog filter and dispense systeem biedt een gesloten en geautomatiseerd Single Use bulk vulsysteem voor flexibele Bioprocessing. Een uniek systeem dankzij de innovatieve Scilog sensoren in combinatie met betrouwbare filter techniek.

“SciLog vormt een perfecte aanvulling op onze bestaande kernsterkten in filtratie en wegwerpassemblages voor de biofarmaceutische markt”, aldus Dr. Mike Brailsford, General Manager van Parker’s Process Filtration divisie. “Onze klanten kunnen nu profiteren van complete, kant-en-klare oplossingen die de productiviteit verhogen, de kosteneffectiviteit verhogen en verwerkingseenheden zoals buffer-/mediavoorbereiding, virusinactivering, enz. vergemakkelijken”.

