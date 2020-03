SafanDarley en ARA rationaliseren en intensiveren hun ketensamenwerking

Ze zijn allebei nieuw bij hun respectieve werkgevers, die de afgelopen jaren enige ‘uitdagingen’ kenden. Jan Nevels trad vorige zomer aan als operations manager bij SafanDarley in Lochem, pionier in elektrische kantpersen. En Jarik de Graaff is sinds april 2018 directeur van Apparatenfabriek ARA in Aalten. Hun opdracht: voor de eigen organisatie een koers richting innovatie en groei uit zetten. Exemplarisch daarvoor is hoe ze hun onderlinge relatie – ze zitten in elkaars top-vijf van klanten, respectievelijk toeleveranciers – verder intensiveren.

SafanDarley wil voor kanten koploperspositie pakken.

ARA wordt vroegtijdig bij de ontwikkeling van nieuwe machines betrokken.

‘Door de keten nog breder te bestrijken verandert ons businessmodel langzaam.’

‘Orders gaan nu digitaal; minder kans op fouten en veel sneller.’

Van flightcases tot forecast

SafanDarley is mede bekend als pionier van de elektrische kantpers. ‘Die bestaat binnenkort 25 jaar en zit echt in ons dna’, vertelt operations manager Jan Nevels. ‘Gezien de noodzaak van reductie van CO 2 -emissies is hij nu nog actueel: 50 tot 70 procent energiebesparing ten opzichte van hydraulische persen.’ Het bedrijf blijft de elektrische en hybride persen doorontwikkelen en zet daarnaast in op innovatie in software. ‘We maken de software op de machine nog makkelijker en toegankelijker voor de gebruiker, en daarnaast breiden we de bovenliggende software uit voor aansturing van de gehele productieketen. Onze AutoPOL-software maakt van een 3D CAD-bestand een werkbaar bestand voor pers, laser of ponsmachine. We gaan nu de keten nog breder bestrijken, vanaf offerte tot aan levering. Zo moeten onze klanten met de software aan hun klanten offerte kunnen uitbrengen, inclusief informatie over levertijd en maakbaarheid. Zo verschuift ons businessmodel langzaam. Dat komt in de buurt van wat onze meest geautomatiseerde klanten doen, voor gesneden plaatwerk en buis en sinds kort ook gekante producten. Ons streven is om aan de Smart Bending Factory te gaan bijdragen en de koplopersrol te pakken voor het kanten.’

Lucht in productie

Zo blijft SafanDarley in een afzwakkende markt inzetten op groei. Nevels kreeg bij zijn aantreden als operations manager de opdracht mee daarvoor een stabiele koers uit te zetten en meer rust in productie te brengen. In Lochem staan nu twee productiehallen, met in de ene een lijn waarop de lichtere, makkelijk te verplaatsen kantpersen in flow worden gebouwd. ‘Daar hebben we toelevering direct aan de lijn, een soort lean ingericht magazijn waar standaardmachines worden gebouwd. Bij elk station staan een of meer monteurs die pakken wat ze nodig hebben en dat direct monteren.’ In de andere hal vindt ‘on place’ productie van de zwaardere standaardpersen plaats en worden specials en automatiseringsoplossingen (zoals een pers met robotbelading) gebouwd. Die speciale projecten zorgen voor ruis in de standaardproductie, wat betreft levering van goederen en inzet van personeel. Er zijn plannen voor nieuwbouw, waardoor de productie meer lucht krijgt, aldus Nevels. ‘Dan kunnen we de verschillende productgroepen nog beter splitsen en de toelevering vanuit het magazijn beter inrichten, door digitalisering van de uitgifte en stellingen te vervangen door geautomatiseerde plateaulift- en paternostersystemen.’

Flightcases

ARA levert voor de kantpersen het plaatwerk sinds enkele jaren in flightcases aan. Jarik de Graaff: ‘Die worden bij SafanDarley meteen in de productielijn geschoven. Dat doen we twee keer per week, en we kijken of we de leverfrequentie kunnen opvoeren, zodat de kisten in een carrousel hergebruikt kunnen worden.’ Jan Nevels: ‘Ik noem het rouleerverpakkingen voor duurzaam en schadevrij transport; Meilink Industriële Verpakkingen heeft die volgens onze behoefte ontworpen. De plaatwerkdelen worden in omgekeerde volgorde ingepakt, zodat wij ze in de juiste volgorde voor montage kunnen uitpakken.’ De Graaff: ‘Wij hebben over het ontwerp van de flightcases meegedacht, want wij moeten ze inpakken.’ Onlangs is het ontwerp verder geoptimaliseerd, vertelt Tom Geurkink, als tactisch inkoper bij SafanDarley verantwoordelijk voor producten als aandrijvingen en fotocellen, en voor leveranciers als ARA. ‘Er zitten nu nog meer producten in, zodat onze mensen nog minder hoeven te lopen om ergens plaatwerk vandaan te halen; geen losse items meer. Voor elke machine zijn er twee flightcases.’

Forecast

Daarnaast bouwt ARA schakelkasten, die volledig geassembleerd, bekabeld en functioneel getest aan de lijn in Lochem worden geleverd. De Graaff: ‘Op een soort testbank, waarvoor SafanDarley onderdelen heeft geleverd, kunnen wij de kast al onder spanning zetten en testen. In tegenstelling tot het plaatwerk (gestandaardiseerd per model kantpers, red.) leveren we de kasten custom-made.’ Daar ligt een bron van de genoemde ‘uitdagingen’. ‘Wij hebben altijd nauw overleg met SafanDarley over wat optimaal is, bijvoorbeeld of bepaalde opties wel samen in de kast passen. In het verleden gingen er veel telefoontjes heen en weer over orders: hoe zit dit en past dat wel? Tot twee weken voor de geplande leverdatum kwamen er nog wijzigingen. We hebben wel de hands-on mentaliteit om die nog te verwerken, maar we hebben toch samen gekeken hoe we dat configuratiemanagement konden verbeteren. Samen hebben we het zo ingeregeld dat zes weken voor levering de configuratie bekend is. Dat geeft meer stabiliteit en voorspelbaarheid, en daardoor meer rust.’ Dat heeft ook te maken met de forecast, verklaart Geurkink. ‘Die is sterk verbeterd. Onze logistieke engineers maken een forecast voor een aantal maanden en stellen die op tijd bij als daar aanleiding toe is. Dit geeft meer rust bij ons en onze leveranciers. ARA kan daardoor nu in het voren produceren als het dat wil.’ De Graaff: ‘Voor plaatwerk doen we dat inderdaad; daar hebben we veiligheidsvoorraden van aangelegd. Mocht er bij ons iets misgaan, dan kunnen we de flightcases altijd nog vullen.’

Digitalisering en orderconfiguratie

De kwaliteit en leverbetrouwbaarheid van de kasten is nu sterk verbeterd, aldus Jarik de Graaff. ‘We hebben daar ontzettend op gemonitord. Het aantal telefoontjes is drastisch afgenomen.’ Dat is mede te danken aan stappen die de bedrijven samen hebben gezet, aldus Jan Nevels. Hij noemt naast de orderconfiguratie ook de digitalisering. Tom Geurkink: ‘Orders gaan nu digitaal via het Tradecloud-platform. Minder kans op fouten en veel sneller. Zo zetten we de grote bulk aan orders automatisch door en kunnen we focussen op de afwijkingen, in prijs, levertijd of specs. Met ARA zijn we nog in de testfase, met een aantal andere leveranciers werken we al zo.’ ARA communiceert nog niet met andere klanten via Tradecloud, meldt De Graaff. ‘We zijn afgelopen zomer voor ERP overgestapt van Ridder R8 naar Ridder iQ, waardoor koppeling met Tradecloud nu mogelijk is. Dit gaan we de komende maand oppakken.’

‘Koppen bij elkaar steken om te zorgen dat over vier jaar de schakelkast nog maar half zo groot is’

Verbetering van de orderconfiguratie was hard nodig, vervolgt de ARA-directeur. ‘In het verleden hebben we kasten niet altijd foutloos geleverd; als de configuratie of specificatie aan de voorkant niet correct was, gaf dit een probleem in het eindproduct. Dan zaten er in orders combinaties van opties die niet samen konden of er ontbraken dingen; daar kwamen we dan pas op het laatst achter.’ Nevels: ‘We werkten met een standaardtekening waarin we per order dingen wegstreepten die niet in de kast moesten. Dat kan natuurlijk makkelijk foutgaan. Nu werken we in EPLAN (elektrotechnische engineering, red.) met een configurator waarmee we precies vastleggen wat er in een kast moet.’ Wat ook helpt, is dat ARA vroegtijdig bij de ontwikkeling van nieuwe machines wordt betrokken. De Graaff: ‘Zo was het een tijdje handig om tweewekelijks bij elkaar te zitten. Bijvoorbeeld om de introductie van een nieuwe pers in goede banen te leiden, zowel voor de laatste veranderingen in het ontwerp als voor de ramp-up in productie.’

Samenwerking

Als het aan Jan Nevels ligt, blijft het daar niet bij. ‘Ik wil in ontwikkeling de koppen bij elkaar steken met ARA om te zorgen dat over vier jaar de schakelkast nog maar half zo groot is als nu, met half zoveel componenten. Dat kan bijvoorbeeld door slimmer na te denken over de digitalisering van de besturing en door de kast nog beter modulair op te bouwen.’

Jarik de Graaff is intussen in eigen huis bezig de koers voor ARA te bepalen. ‘We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onder meer een nieuwe kantbank, van SafanDarley uiteraard, een lasrobot, een poedercoatinstallatie en de elektronica-assemblage. We blijven, samen met klanten, innoveren in co-engineering, en zetten in op een gezonde groei om continuïteit te waarborgen. Onze strategische keuze is om mechatronische modules te maken, maar we hebben ook klanten waarvoor we alleen plaatwerk of elektronica doen; soms weten ze niet dat we beide disciplines in huis hebben. Juist met de combinatie kunnen we als complete toeleverancier de meeste waarde toevoegen voor onze klanten.’ In ieder geval wil De Graaff de samenwerking tussen de disciplines en ook binnen Nivoge verstevigen. Ook met SafanDarley, bijvoorbeeld rond die schakelkast van de toekomst. ‘Deze behoefte zien we ook in andere sectoren, zoals de automotive, om opties meer en meer met software aan en uit te zetten. Onze r&d-afdeling is voor diverse sectoren actief en kan kennis delen. Gezien onze gezamenlijke geschiedenis willen we de samenwerking met SafanDarley graag verder uitbouwen.’

Niet voor gewin

SafanDarley en ARA vallen allebei onder een holding die ondernemer Gerard Rave heeft opgericht. In 1961 begon Rave in Aalten met ARA en later verbreedde hij zijn blik naar de maatschappelijke rol van bedrijven. Met de holdings zette hij in op het ontwikkelen en behouden van kennis en werkgelegenheid in Nederland. SafanDarley is onderdeel van Nivora (‘Niet voor Rave’) en ARA zit in Nivoge (‘Niet voor gewin’). Nivora omvat, naast SafanDarley, nog drie fabrikanten van metaalbewerkingsmachines. Onder Nivoge vallen, naast ARA, twee bedrijven in elektronica/elektrotechniek. Toen Safan begin jaren tachtig in zwaar weer verkeerde, schoot ARA zijn toen al belangrijke klant te hulp om een faillissement te voorkomen. Rave had oog voor de continuïteit van bedrijven: ‘Altijd het idee (…) mijn geld zo veel mogelijk te gebruiken om werkgelegenheid in stand te houden.’

SafanDarley is in 2012 voortgekomen uit de samenvoeging van Safan uit Lochem en Darley uit Eijsden. Het bedrijf bouwt nu in Lochem (160 medewerkers) elektrische kantpersen (tot 300 ton perskracht) en hybride en hydraulische plaatscharen, en in Eijsden (60 medewerkers) zwaardere hybride en hydraulische kantbanken. Tevens is het bedrijf reseller van de 3D-plaatwerksoftware van het Zweedse AutoPOL. ARA (100 medewerkers) ontwikkelt en levert elektronica (smd-assemblage), schakelkasten (panelenbouw) en plaatwerksamenstellingen (lasersnijden, ponsen, kanten, lassen en coaten) en bouwt mechatronische modules. ARA levert in Lochem en Eijsden plaatwerk en schakelkasten.