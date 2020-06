De overname is bedoeld om gezamenlijk de Europese markt voor datacenter- en telecomfaciliteiten nog beter te kunnen bedienen. ”Zowel RWL als Mulder-Hardenberg zijn al jaren actief in deze markten en met groot succes”, zegt Robert Walsh, Managing Director van RWL Group. “Samen denken we de Europese markt nog beter te kunnen bedienen”, legt Mark Landeweer, voorzitter van Mulder-Hardenberg, uit.

Nieuwe combinatie gericht op Europese datacenter- en telecomfaciliteiten

“RWL Group staat bekend om het bouwen van datacenters en telecomfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De afgelopen jaren hebben we ons ook sterk gericht op de Europese markt. Bij een aantal van deze projecten hebben we nauw kunnen samenwerken met Mulder-Hardenberg. We zijn onder de indruk van hun kennis en expertise als het gaat om de technische infrastructuur van datacenters en telecomfaciliteiten en de connectiviteitsoplossingen die het bedrijf voor zijn klanten ontwikkelt. Het is ons vooral opgevallen hoe Mulder-Hardenberg regelmatig speciale maatwerkoplossingen voor klanten heeft kunnen ontwikkelen. Dat maakt deze samenwerking in onze ogen erg sterk”, zegt Robert Walsh van RWL.

Connectiviteit

“Mulder-Hardenberg is al decennia lang actief in de Europese datacenter- en telecommarkt, met name in Nederland, Duitsland, de UK en België. We beschikken bovendien over een eigen vestiging in Frankfurt”, legt Chris Laarman, CEO van Mulder-Hardenberg, uit. “Een van onze business units heeft een focus op connectiviteit en andere oplossingen voor toepassingen in de productie, control rooms, maritieme en marine-oplossingen en dergelijke. Deze klanten hebben vaak een andere oplossing nodig dan een standaard product kan bieden. Mulder-Hardenberg ontwikkelt daarom regelmatig maatwerkoplossingen die naadloos kunnen worden geïntegreerd in de bestaande infrastructuur van klanten. Dit doen we voor productie- of control room-applicaties, maar ook vaak in de datacenter- en telecommarkt.”

De in Dublin gevestigde RWL Group heeft de afgelopen jaren veel grote datacenters en telecomfaciliteiten in Europa gebouwd. Walsh: “We zijn ervan overtuigd dat we met onze ervaring en expertise ook in staat zijn om middelgrote en kleinere faciliteiten te bouwen. Juist daarom ben ik zo enthousiast over de overname van Mulder-Hardenberg. Samen kunnen we alle soorten datacenter- en telecomprojecten realiseren – van hyperscalers en andere grote faciliteiten tot bescheiden serverruimtes en oplossingen voor de edge. En nu kunnen al deze faciliteiten worden gebaseerd op zowel standaard producten en diensten als op speciaal ontworpen maatwerkoplossingen.”

Industriële automatisering

De activiteiten van Mulder-Hardenberg op het gebied van industriële automatisering richten zich op standaard en op maat gemaakte Human Machine Interfaces met specifieke kennis van de elektrische, optische en ergonomische aspecten van een HMI-project en procesbesturing. Het klantenbestand voor de divisie Industriële Automatisering is te vinden in de maritieme, offshore- en defensie-industrie, maar ook in civiele luchtvaart. Met een volledige lijn van procesautomatiseringsbesturingen ondersteunt Mulder-Hardenberg ook innovatieve machinebouwtoepassingen met de nadruk op open software en open communicatiestructuren.