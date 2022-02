Voor RVS Finish in Bergeijk gaat de behandeling van metaal verder dan slijpen en stralen alleen. Schoon is wat het moet zijn, met onderdelen waarvan er heel wat direct naar ASML of een van haar toeleveranciers gaan. Vandaar dat RVS Finish vorig jaar startte met RVS Clean, om zo de focus op cleanliness extra kracht bij te zetten. En vandaar ook dat werd geïnvesteerd in een EcoCcore-dampontvetter, die reinigt tot op het niveau van ASML grade 2. En ach, dat ze bij RVS Clean nu nog wat krap zitten? Dat is een kwestie van tijd, met de aanstaande verhuizing naar een hal van 900 vierkante meter.

RVS Clean reinigt nu op strenger ASML grade 2-niveau

Driek Brouwers herinnert zich het gesprek nog goed. Zelf net bedrijfsleider bij RVS Finish bracht hij er de levertijden ter sprake. ‘Vijf dagen was de standaard, zo werd me verteld. Maar waarom zo lang? Dat wist niemand, het ging altijd al zo. Dus ben ik naar 24 uur gegaan. Al snel bleek dat we dat ook konden.’ Nu, vijftien jaar later, onderscheidt RVS Finish zich nog altijd het meest met snelheid volgens Brouwers. ‘De basis is kwaliteit. Maar die korte levertijden, dat maken we net zo goed waar. En zo niet? Dan zijn we daar eerlijk en transparant over.’

Brouwers pakt er een eigentijds opgemaakt boekje bij, vol foto’s van het eigen personeel en bedoeld als profiel van RVS Finish. Goed, het bedrijf is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van roestvast staal en aluminium, en heeft daarvoor de benodigde disciplines in huis. Maar waar staat RVS Finish voor? Waarmee onderscheidt het zich? En, niet onbelangrijk: hoe zien medewerkers het bedrijf? Brouwers wilde het maar wát graag weten, en met hem ook operationeel manager Rick van de Ven. Ze schakelden er een extern bureau voor in, spraken veel met elkaar en de eigen medewerkers en hoorden woorden als ‘teamverband’ en ‘gemoedelijk’. Net als de term ‘de beste willen zijn’. Vergeet ook de humor niet, merkt Van de Ven op. En, voor RVS Finish in elk geval onmisbaar: een directe aanpak. Brouwers: ‘Dat moet ook wel, we zijn nu eenmaal een snelheidsfabriek.’

100 procent controle

Die snelheid heeft hier binnen RVS Finish alle aandacht, vertelt Brouwers. Ook als het gaat om cleaning, waar het bedrijf zich al langer op richt. ‘We doen dat erg goed, voldoen ruim aan de eisen, al geldt uiteindelijk ook: schoon is schoon.’ Dus moest er nog meer bij, zo wil hij maar zeggen, in de vorm van zo kort mogelijke levertijden. Hoe je die realiseert? Door allereerst goed te blijven kijken naar wat de trends zijn en daarop in te spelen, wat volgens Brouwers voor cleaning de hoogste tijd werd. ‘Het gaat erom dat je je processen 100 procent onder controle hebt. Reinigen voor ASML grade 4 was niet langer de groeimarkt waar we voor gingen; steeds meer bedrijven deden dat in eigen huis.’ Tegelijkertijd steeg bij bedrijven de behoefte aan cleaning op het niveau van het ‘strengere’ ASML grade 2. ‘Dus moesten we daar iets mee.’

‘De omzet voor grade 4 groeit nu zelfs even hard als die voor grade 2’

Dampontvetten zonder water

Het resultaat volgde medio 2020, met de start van RVS Clean. Een nieuw bedrijfsonderdeel binnen RVS Finish met die benodigde focus op grade 2. Ook werd geïnvesteerd in een EcoCcore-dampontvetter. Die reinigt zonder dat er water aan te pas komt, voldoet mede daardoor aan de eisen voor grade 2 en automatiseert veel van wat eerst handmatig gebeurde. ‘We besparen er veel manuren mee’, zegt Van de Ven. ‘Voorheen moesten onze mensen met een product langs diverse reinigingsbaden voor een proces van telkens enkele minuten, gevolgd door langdurig drogen in een heteluchtdroger. Dat alles is nu geautomatiseerd, met bovendien minder risico op fouten.’ Eenmaal gereinigd gaan de producten direct vanuit de EcoCcore door een tunnel richting de klasse 5-cleanroom voor een eventuele bake-out, waarna een medewerker ze controleert en ‘cleanroom’ verpakt. Vervolgens zorgt RVS Clean ervoor dat de producten naar de klanten worden gebracht. Van de Ven: ‘We doen het liefst zo veel mogelijk zelf. Ook het transport, zodat we grip houden op ons proces.’

Juiste mindset

Acht van de bijna dertig medewerkers van RVS Finish werken bij RVS Clean. Net als hun collega’s krijgen ook zij hun interne en externe trainingen, vertelt Van de Ven. ‘Wat mag wel bij cleaning, wat niet? Wat reinig je waarmee? En hoe weet je wanneer je wat moet doen? Die kennis is onmisbaar en laten we het liefst zo breed mogelijk landen binnen het bedrijf. Daardoor kunnen onze mensen bij Finish én Clean aan de slag en gaan we flexibel om met onze orderstromen.’ Overigens, zo benadrukt Brouwers, vraagt écht clean ook om de juiste mindset bij de klant. ‘Olie en vingerafdrukken: we krijgen ze er voor grade 2 niet uit. Vandaar onze ingangscontrole wanneer producten hier binnenkomen. En vandaar dat we klanten geregeld aangeven dat voor het gewenste resultaat ook hun bijdrage nodig is.’

Drie hallen erbij

RVS Clean bevindt zich met een kleinere hal recht tegenover RVS Finish. Wat krapper behuisd dan aan de overkant, al komt daar binnenkort verandering in. Immers, met de verhuizing van zusterbedrijf Bax Metaal zijn er voor RVS Finish drie hallen en daarmee zo’n 2.800 vierkante meter bijgekomen. Eén ervan is in gebruik genomen voor het Sublimotion-straalproces van RVS, in een tweede komt binnenkort RVS Clean. En in de overige 900 vierkante meter? De kans is groot dat cleaning ook daar nog een plek krijgt, stelt Brouwers. ‘De mogelijkheden groeien, bedrijven weten dat ze ook voor de cleaning van hun complexe modules hier terechtkunnen. Bovendien besteden klanten hun opdrachten voor grade 4 hier alsnog uit. Ze rijden immers toch hierheen, en vaak kunnen wij het sneller en goedkoper dan zijzelf.’

De omzet voor grade 4 groeit nu zelfs even hard als die voor grade 2, zegt Brouwers, wat volgens hem flink optelt bij de totale omzet voor RVS Finish. ‘Ik verwacht dat we dit jaar richting 3 miljoen euro gaan, een derde meer dan vorig jaar.’ Toch is groei niet het doel, zo benadrukt hij. ‘Zie het eerder als een gevolg van de wil om gewoon de beste te zijn. En dat ook te laten zien.’

Blik van buitenaf

Voordat Brouwers bij RVS Finish aan de slag ging, werkte hij zo’n twintig jaar in de bouw. Een andere wereld? ‘Nauwelijks, hoe gek dat ook klinkt. Ook in de bouw moet het kloppen, ook daar moet het product op tijd af zijn. Vertrouwen, eerlijkheid, het goede gevoel bij de klant: het komt allemaal op hetzelfde neer.’ Van de Ven hoort Brouwers’ woorden instemmend aan. ‘Voor mijn tijd in de maakindustrie werkte ik bij een drukkerij. Een andere omgeving, maar dezelfde structuren. Dat werkt verfrissend: juist voor de benodigde veranderingen is een blik van buitenaf waardevol. Je kijkt anders, ziet zaken breder. Hier heeft dat in elk geval goed uitgepakt.’