Rubix heeft specialist industriële vloeistofpompen Bedu overgenomen.

Rubix heeft Bedu Pompen overgenomen, een specialistische leverancier van industriële vloeistofpompen in de Benelux. Bedu Pompen, opgericht in 1981, is een toonaangevende leverancier van industriële vloeistofpompen met een breed productaanbod en een sterke positie in de chemische-, voedingsmiddelen-, algemene industrie en de afvalwaterbranche. Met het team van circa 35 medewerkers realiseerde Bedu een omzet van circa € 10M in 2020.

De huidige aandeelhouders zullen het bedrijf blijven leiden, waarbij Marco Breunissen de rol van Business Unit Manager zal opnemen en rapporteert aan Bjorn Emonts (Rubix Director Fluid Power & Flow) en Ron Bijen de Operations Manager zal blijven.

In een reactie op de overname zegt Paul van der Rest, CEO Rubix Benelux & Nordics: “Ik ben verheugd mijn nieuwe collega’s van Bedu Pompen te mogen verwelkomen in de Rubix-familie. Deze acquisitie zal onze capaciteiten in onze Flow divisie verder ontwikkelen, voortbouwend op onze eerdere acquisities van EFC (Filtratie) en Geeve (Hydrauliek). Met zijn sterke aanwezigheid in het industriële-, en afvalwatersegment is dit een natuurlijke uitbreiding van het aanbod dat we aan onze bestaande klantenkring doen voor industrieel onderhoud, reparatie en revisie.”

Marco en Ron vullen aan: “Deze overeenkomst is een geweldige kans voor ons om de ontwikkeling van het bedrijf voort te zetten en verder te bouwen op ons succesvolle trackrecord. Door onze technische expertise te combineren met de leidende marktpositie van Rubix in de Benelux, heeft Bedu Pompen aanzienlijke groeimogelijkheden in het verschiet”