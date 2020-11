Rubix Benelux heeft het in Rotterdam gevestigde Geeve Hydraulics overgenomen. De overname zorgt voor ‘een sterk hydraulisch aanbod van Rubix in de hele Benelux’, aldus persinformatie. Geeve is een onafhankelijk hydraulische distributeur en één van Parker’s key distributeurs voor hydrauliek in Nederland. Na 24 jaar maakt Henk Geeve, oprichter van Geeve Hydraulics, van de gelegenheid gebruik om met pensioen te gaan. Zowel zijn zonen als de rest van het management blijven aan bij het bedrijf dat binnen Rubix het nieuwe competence center Hydrauliek zal worden.

Geeve is opgericht in 1996, distribueert hydraulische slangen en componenten en biedt een scala aan bijbehorende diensten, waaronder assemblages, certificeringen en reparaties. Sinds 2016 heeft Geeve haar productaanbod verder uitgebreid met o.a. pneumatiek, motoren en buizen. Met 45 medewerkers genereerde het bedrijf in 2019 een omzet van circa € 19 miljoen.

‘Logische uitbreiding’

In reactie op de overname zegt Paul Van Der Rest, CEO Rubix Benelux & Nordics: “Ik ben verheugd de nieuwe collega’s van Geeve te verwelkomen in de Rubix-familie. Deze acquisitie zal onze hydraulische capaciteiten verder ontwikkelen en tegelijkertijd onze aanwezigheid bij de industrie in de regio Rotterdam versterken. Het is een logische uitbreiding van ons huidige MRO productaanbod voor onze klanten.”

Henk Geeve vult aan: “Ik ben trots op het bedrijf dat we de afgelopen 24 jaar hebben opgebouwd. Dit is het juiste moment voor het bedrijf om een volgende fase in te gaan en een verdere te groei te realiseren en ik kan mij geen betere partner voorstellen dan Rubix. Ik kan met pensioen gaan, wetende dat ik het bedrijf overdraag aan een Europese marktleider met ambitieuze toekomstplannen waar zowel onze klanten als collega’s van zullen gaan profiteren. ”