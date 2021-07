Rubix Benelux neemt ‘customer intimate’ Magema over

Rubix Benelux heeft overeenstemming bereikt over de overname van Technisch Bureau Magema. Het bedrijf heeft een indrukwekkend trackrecord en een aantal langdurige key-accountklanten in de hele regio.

Magema, opgericht in 1982, distribueert algemene onderhoudsproducten, waaronder gereedschappen, verbruiksartikelen, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en magazijninrichtingen van gerenommeerde merken naar key accounts in de Benelux-markt. Daarnaast biedt het bedrijf een breed scala aan diensten met toegevoegde waarde, waaronder op maat gemaakte schuiminlays, torsiekalibratie, lasermarkering, op maat gemaakte mobiele werkplaatsen en e-procurement-oplossingen. Magema, met hoofdkantoor in Ter Aar, heeft 45 medewerkers en genereerde in 2020 een omzet van meer dan € 30 miljoen.

Zonen zetten bedrijf voort

Ruud van Eldik leidt het bedrijf sinds hij het bijna 40 jaar geleden oprichtte en maakt samen met zijn vrouw Kitty van Eldik van de gelegenheid gebruik om met pensioen te gaan. Alle drie zijn zonen zullen hun rol in het managementteam voortzetten terwijl de oudste zoon, Patrick, wordt benoemd tot business unit manager en zal rapporteren aan Key Account Director Anton van der Lubbe.

In een reactie op de overname zei Paul van der Rest, CEO Rubix Benelux & Nordics: “Deze strategische overname zal onze capaciteiten ontwikkelen om key account-klanten in de Benelux te bedienen. Magema heeft een uitstekende reputatie en ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf een geweldige aanvulling zal zijn op onze groep.” Ruud van Eldik voegt toe: “Onze langdurige klantrelaties zullen enorm profiteren van de strategische kracht die Rubix toevoegt aan Magema. Ik ben heel blij dat ik de Magema-organisatie en klanten in veilige handen laat met de combinatie van mijn zonen en Rubix.”