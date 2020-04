Royal Swinkels Famlily Brewers wint ethanol uit bier voor ontsmettingsmiddelen.

Gistermiddag is Royal Swinkels Famlily Brewers begonnen met het vullen van de eerste flessen handsanatisators. Vanaf vandaag halen we bier op van onze klanten buiten huis die moesten sluiten en van onze voorraden die we niet meer kunnen verkopen aan klanten buiten huis vanwege het Corona-virus. De alcohol in dit bier wordt gewonnen door een nieuwe installatie in onze Brouwerij Bavaria in Lieshout. Van de 80% ethanol die we krijgen door deze methode kunnen we uiteindelijk hand ontsmettingsmiddelen te maken, volgens de WHO recept. De handontsmettingsmiddelen die wij uit deze voorraad bier produceren, worden gratis uitgedeeld aan zorginstellingen waar het product het meest nodig is.

Lees het Bericht van Peer Swinkels