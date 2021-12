Royal IHC heeft IHC Hytech B.V. verkocht aan een aantal particuliere investeerders, die gezamenlijk Pommec Hytech Holding B.V. hebben opgericht. De kopers zijn van plan om de activiteiten van Hytech samen te voegen met die van Pommec B.V.

Hytech is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van professionele duik- en hyperbare uitrusting van hoge kwaliteit. Hytech ontwerpt, produceert en levert innovatieve, duurzame en geïntegreerde apparatuur voor de duik-, overheids-, tunnel-, life support- en medische markten. Met uitzondering van de medische markt is Pommec actief in alle markten waarin Hytech actief is. Momenteel is Pommec gevestigd in Bergen op Zoom. De kopers zijn van plan om de samengevoegde activiteiten van Hytech en Pommec te vestigen op de locatie van Hytech in Raamsdonksveer.

IHC Hytech is een zeer gespecialiseerd bedrijf op het gebied van hyperbare apparatuur. Het is een gerenommeerde speler voor zowel nieuwbouw als service. Het bedrijf werd oorspronkelijk overgenomen door Royal IHC, omdat Royal IHC ‘Dive Support Vessels’ wilde bouwen. Echter, door de veranderde marktsituatie in de offshore markt is dit er niet van gekomen. Gelukkig hield de overheidsmarkt stand. Bovendien diversifieerde Hytech zijn productaanbod in onder meer de markt voor medische hyperbare kamers en de markt voor tunnelapparatuur. Het bedrijf is succesvol in deze markten. Door de geplande fusie met concurrent Pommec zal een toonaangevende ‘go to’-marktspeler voor hyperbare apparatuur worden gevormd.

Gerben Eggink: “We zijn er altijd trots op geweest om zulke hoogwaardige technologie in ons productportfolio te hebben. Vorig jaar werd Hytech tijdens de reorganisatie van Royal IHC bestempeld als non-core voor Royal IHC. Ik ben blij dat we een goede, strategische thuisbasis voor Hytech hebben gevonden. Met de verkoop van Hytech is de desinvestering van onze ‘non-core’ activiteiten succesvol afgerond.”

Marcel Beckers, directeur Solyse Invest, namens Pommec Hytech Holding: “De familie Pomme en ik zijn erg trots dat de fusie van Pommec B.V. en IHC Hytech B.V. – twee bedrijven met een gezamenlijk bestaan van 75 jaar – resulteert in een krachtige onderneming met een top-3 positie wereldwijd. Pommec Hytech is een innovatieve koploper in het leveren van hoogwaardige systemen en diensten in gespecialiseerde markten over de hele wereld. Een bedrijf waar ‘BV Nederland’ ook trots op mag zijn.

Verankerd in de rijke Nederlandse maritieme geschiedenis, bouwt Royal IHC zijn positie als toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vakmanschap verder uit. Met de juiste deskundigheid aan boord en gedreven door innovatie, bieden we een duidelijk concurrentievoordeel aan zijn wereldwijde klanten in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-industrie.

Met zijn equipment, schepen en diensten levert Royal IHC betrouwbare, geïntegreerde oplossingen om de operationele efficiëntie van klanten te vergroten en duurzamere oplossingen mogelijk te maken. In een steeds veranderende wereld, blijft ons doel om de slimste en veiligste weg vooruit te vinden voor zowel onze klanten als de Royal IHC-medewerkers.