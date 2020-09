De scheepswerf in Vollenhove van Royal Huisman is druk bezig met het realiseren van ‘Project 404’, een 196 voet aluminium superjacht. Onlangs is de imponerende romp gekeerd, en gaat het project de volgende fase in. Bijna alles wat zich tussen het uiteinde van de hefkiel en het topje van de 75 meter lange mast bevindt, belooft bijzonder te worden, zo meldt Zeilen.nl. Het ontwerp is van het Engelse Malcolm McKeon Yacht Design. En voor de binnenkant van de boot werkt Royal Huisman voor het eerst samen met de Franse interieurontwerper Studio Liaigre. De meubelmakerij van de werf maakt het interieur en de mast zal afkomstig zijn uit Nieuw-Zeeland. Als alles volgens planning verloopt, is het schip in 2022 af. Wie de eigenaren van het superjacht zijn, is niet bekend gemaakt.

Koolstof composiet dekhuis

Er zijn veel innovaties onder de waterlijn zoals een hefkiel en intrekbare voortstuwing als de boot niet op de motor vaart. Door het intrekken van de schroeven wordt er namelijk voor minder weerstand gezorgd en zo kan er een hogere snelheid worden behaald. Ook boven de waterlijn vallen een aantal dingen op. Bijvoorbeeld de midscheepse lazarette, met opslagruimte voor watersportspeelgoed, instapbordessen aan beide zijden en de contouren van het koolstof composiet dekhuis. Er is een grote opening in de spiegel die uiteindelijk toegang zal geven tot de strandclub. Onderdeks is er accommodatie voor tien bemanningsleden en twaalf gasten. Vanaf de beachclub een thuiswedstrijd, aangezien de hut zich ergens binnen 59,7 meter afstand moet bevinden.