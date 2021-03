Royal IHC en Royal Doeksen hebben overeenstemming bereikt over de overname van alle aandelen in Vuyk Engineering Rotterdam.

Medio 2020 presenteerde IHC hun nieuwe strategie die teruggaat naar haar kernactiviteiten. Als gevolg van deze nieuwe strategie werd besloten dat onder meer Vuyk zou worden afgestoten. De directie van Vuyk was bij het gehele desinvesteringsproces betrokken en is zeer verheugd nu deel uit te maken van het in Rotterdam gevestigde Royal Doeksen.

Vuyk Engineering is opgericht in 1979. In de afgelopen decennia is Vuyk uitgegroeid tot een ontwerp- en ingenieursbureau met expertise in verschillende onderdelen van de maritieme industrie. Tegenwoordig focust Vuyk zich op drie disciplines; Vaartuigontwerp, uitrustingontwerp en maritieme operaties. De gecombineerde expertise op deze gebieden en de hooggekwalificeerde ingenieurs stellen Vuyk in staat om complexe operaties en vereisten volledig te begrijpen. First time right en betrouwbaarheid blijven de belangrijkste drijfveren. Vuyk is er trots op weer als onafhankelijk bedrijf en sterk merk te opereren.

Marc Oele (gedelegeerd bestuurder Vuyk) zegt: “Het doel van het management van Vuyk in het desinvesteringsproces was om de best mogelijke partner voor de toekomst te vinden. Met Royal Doeksen als onze belangrijkste aandeelhouder en directielid hebben we er vertrouwen in dat we een sterke onafhankelijke positie kunnen verwerven in de maritieme markt en onze klanten effectieve ontwerpen en oplossingen op maat kunnen blijven bieden. ”

Koninklijke Doeksen, opgericht in 1908, is een familiebedrijf met een lange geschiedenis als rederij met sterke familiewaarden. Oorspronkelijk betrokken bij het baggeren en bergen van granaten langs de Nederlandse kust, breidde Doeksen haar activiteiten verder uit met veerdiensten tussen Harlingen en de Waddeneilanden en werd niet zo lang geleden eigenaar van de op maat gemaakte superjachtbouwer Royal Huisman. Doeksen verzorgt ook forenzen en recreatief snelveervervoer in de regio Rotterdam.

Jan Willem Doeksen (CEO van Royal Doeksen) licht toe: “We zijn erg trots en verheugd om Vuyk te verwelkomen in onze portfolio van werkmaatschappijen, aangezien ze perfect passen in onze maritieme matrix van op maat gemaakte en hoogwaardige activa met een sterke erfenis. We kijken ernaar uit om samen met het bestaande management samen te werken om de huidige bedrijfsactiviteiten voort te zetten en groeimogelijkheden te verkennen. Met deze overname kunnen we met recht zeggen dat Royal Doeksen expertise en diensten kan leveren vanaf het ontwerp tot en met het bouwen en exploiteren. ”

Gerben Eggink (CEO van Royal IHC) zegt: “Voor Royal IHC was het belangrijk om de juiste match te vinden voor zowel de mensen als de zakelijke kansen van Vuyk. We zijn erg blij dat we in Koninklijke Doeksen de juiste partner hebben gevonden om onze aandelen in Vuyk over te nemen. ”