ROVC: boventallige vliegtuigmonteurs snel bij te scholen voor de industrie

Voordat de corona-crisis losbarstte waren er volgens cijfers van het UWV 71.600 technische functies vacant. Dat aantal is dit voorjaar wat gezakt, maar niet veel, naar 54.600. En John Huizing, directeur van technisch opleider ROVC, heeft redenen genoeg om aan te nemen dat dat tekort weer snel op pre-corona-niveau zal zijn. ‘Woningen zijn schaars; er moet gebouwd worden en dus zal de vraag naar vaklui en installateurs snel aantrekken. Momenteel staat luchtbehandeling binnen scholen en bedrijven volop in de belangstelling, maar dat vraagt wel om technici die verstand hebben van klimaatsystemen. Voorts gaan we in Nederland over van gasverwarming naar warmtepompen en ook het installeren daarvan vraagt om technisch-opgeleiden. En, tenzij er een tweede lock-down komt en de overheid haar stimuleringsmaatregelen te snel afbouwt, zal ook de vraag naar technici vanuit de hightech industrie weer snel aantrekken.’ Sterker nog, bij sommige hightechbedrijven is die tot dusver überhaupt nauwelijks gedaald.’

Van de nood een deugd maken

Daar staat dan tegenover dat ondernemers in een aantal andere sectoren als de luchtvaart, de horeca, het toerisme en het transport veel medewerkers hebben moeten ontslaan en het wel even kan duren voordat hun markten zich volledig hersteld hebben en die mensen weer nodig zijn. Van deze nood kan echter heel goed een deugd worden gemaakt, zo stelt Huizing. ‘Mensen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld het onderhoud van vliegtuigen of treinen, maar ook mensen die werken als licht- of geluidstechnicus in de evenementenbranche kunnen snel worden bij- of omgeschoold. Afhankelijk van het niveau dat gevraagd wordt en de bagage die meegebracht wordt kunnen mensen al binnen enkele weken of tot een aantal maanden volledig klaargestoomd worden voor een nieuwe functie’, aldus de directeur van ROVC dat technische, praktijkgerichte cursussen en trainingen op mbo-niveau verzorgt.

Affiniteit een voorwaarde

Sectoren als de horeca en het toerisme echter moeten ook een flink aantal mensen zonder technische achtergrond laten gaan. ‘Maar ook die kunnen we helpen. Mits zij affiniteit hebben met techniek, thuis graag klussen en dingen maken. Het mooiste is als zij eerst een werkgever ervan weten te overtuigen hen aan te nemen voor een technische functie, want dan zal die werkgever de opleiding betalen. Maar lukt dat niet en moet iemand vanuit een uitkeringssituatie solliciteren dan blijkt het UWV vaak bereid op zijn minst een deel van de kosten op zich te nemen.’