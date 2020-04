Route42 haalt 700.000 euro op voor internationale expansie.

Route42 heeft onlangs 700.000 euro aan startkapitaal opgehaald bij investeerders, BOM Brabant Ventures en Peak Capital. Met deze investering wil Route42 de ontwikkeling van het transport intelligence platform versnellen. Daarnaast zet dit in Breda gevestigde bedrijf de investering ook in om een internationale verkooporganisatie op te richten en Europa’s leidende data intelligence platform te worden.

Vitale industrie

Europa heeft de transportsector tijdens de huidige coronacrisis terecht als een vitale sector aangemerkt. In 2019 behaalde het een omzet van meer dan € 5 miljard. Alleen al in Europa werken vijf miljoen mensen in deze sector. Ondanks de cruciale rol van de transportsector zijn de marges erg laag, meestal rond de 1-2%. Brandstofverspilling, schade of inefficiëntie binnen het operationele proces kan de winst van een logistiek bedrijf verminderen of zelfs elimineren. Route42, met zijn transportintelligentieplatform, pakt precies deze pijnpunten in de logistieke sector aan en is daardoor de afgelopen jaren snel gegroeid.

Internationale ambities realiseren.

Max den Dopper, CEO van Route42: “Sinds de lancering van ons product vier jaar geleden hebben we ons klantenbestand elk jaar verdubbeld. Vandaag is 1 op de 10 Nederlandse vrachtwagens uitgerust met onze transport intelligence-oplossingen. Daar zijn we enorm trots op, gezien de huidige uitdagende marktomstandigheden hebben we de nieuwe financieringsronde afgesloten met twee toonaangevende Nederlandse Venture Capital-bedrijven BOM Brabant Ventures en Peak Capital. Het kapitaal kan ons helpen onze ambities als leider op het gebied van datagedreven beweging verder te verwezenlijken, om de data intelligence platform van Europa. De fondsen zullen worden gebruikt om ons ontwikkelingsteam te versterken en het aantal klantintegraties te vergroten, waardoor het platform verder wordt versterkt. Daarnaast zullen we Route42 internationaal uitrollen. “

Robin Franken, Investment Manager Brabant Ventures: “Als investeerder met focus op de provincie Noord-Brabant is Route42 niet onopgemerkt gebleven.” Route42 als toonaangevende scale-up biedt datagedreven oplossingen met toegevoegde waarde aan haar klanten in de logistieke sector. Door zijn datagedreven oplossingen heeft Route42 zowel financiële als maatschappelijke impact. We zijn ervan overtuigd dat de huidige fondsenwerving de groei van Route 42 zal helpen versnellen en hen zal helpen realiseren hun ambities.

Jacqueline van den Ende van Peak Capital: “Naast ons sterke geloof in het team, hebben we een sterk geloof in de markt en de Route42-oplossing. De transportmarkt in Europa is enorm en elke vervoerder heeft datagedreven oplossingen nodig om zijn marges te optimaliseren. We zijn verheugd om Route42 te helpen haar positie als Europa’s leidende platform voor transportinformatie te consolideren. “

Verbetering van de vlootefficiëntie.

Route42 biedt een transportintelligentieplatform dat leidt tot veiliger rijden, kostenbesparing en duurzamer rijden, evenals algemene efficiëntieverbeteringen voor wagenparkbeheerders. De software van Route42 is een plug & play-oplossing die kan worden aangesloten op elk bestaand boordcomputersysteem. De belangrijkste productkenmerken zijn de analyse van het brandstofverbruik, een driver coaching module die leidt tot veiligere, duurzamere en kostenefficiëntere rij- en wachttijden, en track-and-trace mogelijkheden voor zowel vrachtwagens als trailers. Deze oplossingen helpen wagenparkbeheerders hun marges drastisch te verbeteren.