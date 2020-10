Het Rotterdam Port Fund heeft een belang genomen in logistieke start-up CargoSnap. Het bedrijf biedt een platform en app voor het verzamelen en delen van informatie over de conditie van goederen op overslagterminals en in opslag- en distributiecentra. De investering van het Rotterdam Port Fund stelt CargoSnap in staat het verdere groeiplan te realiseren.

CargoSnap biedt een gebruiksvriendelijk online platform en app voor het verzamelen en vastleggen van informatie over de conditie van lading. Deze verzamelde informatie is eenvoudig te delen en van belang voor verladers, logistieke dienstverleners en ontvangers. Met het gebruik van CargoSnap kan de visuele status van de lading op verschillende momenten tijdens het transport digitaal worden vastgelegd, ingezien en gedeeld. De rapportagemogelijkheden bieden transparantie en zogeheten ‘Proof of Condition’ van de lading, waardoor (onnodige) schade en claims worden beperkt. De investering in het Utrechtse bedrijf stelt CargoSnap in staat haar sterke positie in Europa, en Noord- en ZuidAmerika verder uit te bouwen.

Als logistiek knooppunt is Nederland de uitgelezen plek om CargoSnap’s team van logistieke specialisten en getalenteerde software-ontwikkelaars verder uit te bouwen. Samen ondersteunen zij de wereldwijd actieve klanten van CargoSnap bij het vergroten van operationele efficiency, het verminderen van claims door schades en het besparen van tijd.

,,CargoSnap heeft zichzelf al bewezen,’’ stelt Bastiaan van der Knaap van het Rotterdam Port Fund. ,,In de logistieke keten wordt het gebruik van softwaretechnologie en digitale oplossingen meer en meer geaccepteerd. Wij zien een grote en strategische kans om de door CargoSnap geboden oplossing verder te laten groeien.’’

,,Het digitaal en online beschikbaar hebben van Proof of Condition is een nieuwe trend in de toeleveringsketen,’’ zegt CargoSnap-oprichter Marcel Merkx. ,,De deelname door het Rotterdam Port Fund markeert het moment dat wij van een start-up naar een scale-up gaan.’’