Rotodyne Asselberg uit Venray heeft overeenstemming bereikt met Kiekens Products uit Almelo over de aankoop van de Industrieventilatoren van Kiekens. Het 120-jarige Rotodyne Asselbergs is al actief op het gebied van Industrieventilatoren en een zeer gerenommeerde en bekende marktpartij. Het in 1907 opgerichte Kiekens is eveneens actief in de productie van industrieventilatoren en combineert dit al jaren met een zeer sterke marktpositie in ontstoffing (hoog en laag vacuüm) van verschillende industriële processen waaronder ook ATEX-toepassingen. Kiekens ontzorgt haar klanten volledig door turn-key ontstoffingssystemen inclusief correctief en preventief onderhoud.

Per 1 oktober 2020 is de gehele productportefeuille van Kiekens-industrieventilatoren overgedragen aan Rotodyne Asselbergs en zal deze door Rotodyne Asselbergs in Venray geproduceerd en geleverd worden. Rotodyne Asselbergs zal de naam Kiekens voor enige tijd blijven voeren ten dienste van haar Industrieventilatoren-business. Kiekens staakt haar activiteiten op het gebied van Industrieventilatoren per 1 oktober en zal zich verder concentreren en specialiseren op haar ontstoffingsactiviteiten. Voor Kiekens is deze focusstrategie de uitkomst van een zorgvuldige strategische heroriëntatie die past bij de groeiende vraag naar schone en veilige productieprocessen in sectoren als voedingsmiddelen, kunststofverwerking, diervoeders en op- en overslag.

Voor Rotodyne Asselbergs betekent de transactie een volgende stap in haar groeistrategie, na de overname van Asselbergs in 2012 volgt nu de Kiekens ventilatoren business waarmee de onderneming wint aan robuustheid en klantspreiding. Voor beide partijen is de transactie daarmee een belangrijke stap om hun respectievelijke concurrentieposities verder te versterken.

Toine Peters (Managing Director Rotodyne Asselbergs): “de producten van Kiekens passen perfect bij Rotodyne Asselbergs, in onze moderne ventilatorenfabriek in Venray kunnen wij de voormalige Kiekens klanten bedienen op de manier zoals ze gewend zijn; met kennis, aandacht en kwalitatief hoogwaardige producten”

Huib van den Berg (Managing Director Kiekens): “Kiekens heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot en stabiele en krachtige partner voor haar klanten om stofproblemen het hoofd te kunnen bieden, deze positie wil Kiekens in de komende jaren verder uitbouwen om de waarde voor haar klant te verhogen. Acquisities binnen huidige segmenten of naar nieuwe segmenten behoren zeker tot de mogelijkheden”

Partijen doen geen mededelingen over de hoogte van de koopsom en verdere condities van de transactie.