Metaalbewerkingsbedrijf Metalco uit Oisterwijk is overgenomen door Ronnie van den Hurk en Janwillem Verschuuren, eigenaren van De Cromvoirtse uit diezelfde plaats. Oprichter en voormalig eigenaar Ad Verstijnen gaat met pensioen en had geen opvolging. Hij blijft tot begin mei betrokken om zaken verder over te dragen.

Van den Hurk en Verschuuren zijn blij met deze kans die onverwachts langskwam. Zij zien dit als een welkome aanvulling op hun activiteiten. ‘Het vult precies het ‘gat’ op dat er soms is tussen de wensen en behoeften van sommige van onze klanten en De Cromvoirtse’ zegt Janwillem Verschuuren daarover. Ronnie van den Hurk vult aan; ‘Klopt, het past bij onze visie. En wat ook meegespeeld heeft is dat Metalco letterlijk op een steenworp afstand ligt, dat biedt vele voordelen. Metalco blijft gewoon onder zijn eigen naam doordraaien, als apart bedrijf en met eigen klanten.

Metalco BV is sinds 1998 toeleverancier van zeer diverse metaalproducten en al die jaren gevestigd in Oisterwijk. Men produceert van halffabricaat tot eindproduct, van enkel stuks tot klein-seriewerk en van kleine onderdelen tot complete productielijnen. Nagenoeg alle bewerkingen worden in eigen huis uitgevoerd, lassen, draaien en frezen, met daarbij een groot assortiment materialen op voorraad. Hierdoor is er volledige controle over de planning en kan er snel geleverd worden. Producten van RVS, staal en aluminium behoren tot de specialiteit, met als belangrijkste afnemers machinebouwers in diverse sectoren. In 2017 werd Metalco uitgeroepen tot IJZERSTERK bedrijf van het jaar.