Kunststofspuitgietfabrieken zijn een belangrijke schakel in de internationale productieketens voor auto’s en consumentenelektronica. Maar het vertrouwen tussen leveranciers en afnemers in deze sectoren heeft door corona een stevige klap gekregen. Veel bedrijven zijn bang dat partners in de keten hun eigen plan gaan trekken. CEO Patrick Gerard van Rompa Group en ITB Group speelt daarom open kaart met zijn relaties. Zijn videoboodschap krijgt veel positieve reacties van klanten.

Met mijn video wil ik uitleggen aan leveranciers en afnemers hoe Rompa Group ervoor staat en wat voor acties onze ketenpartners van ons kunnen verwachten.

De vijf actiepunten van Patrick Gerard, CEO van Rompa Group en ITB Group

a) Cash is King – We streven naar maximale liquiditeit door het reduceren van voorraden, een strakke kasstroomplanning, benutting van kredietlijnen en gebruikmaking van de overheidssteunmaatregelen in de landen waar we gevestigd zijn. b) Costs are Evil – We minimaliseren het aantal overwerkuren en de inzet van uitzendkrachten, we gaan met een stofkam door kleine uitgaven zoals abonnementen en licenties en we betalen onze rekeningen niet eerder dan de uiterste termijn. c) Keep Track – We maken wekelijks de verlies- en winstrekening op en houden alle operationele en financiële parameters bij in een managementdashboard. d) Communication is Key – We communiceren actief en open met onze leveranciers en afnemers. Zorgen over mogelijke ketenproblemen proberen we zoveel mogelijk weg te nemen. e) Reinventing the Company – In brainstormsessies denken we na over de kansen voor onze ondernemingen na de crisis. De beste voorstellen werken we in juni uit in concrete businessplannen, die in de tweede helft van dit jaar daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Hoe raakt de coronacrisis een fabrikant van spuitgietcomponenten?

Ik zal een drietal effecten noemen. We maken veel componenten voor automotive-toeleveranciers als Bosch en Siemens. Autofabrieken hebben wekenlang stilgelegen en starten nu weer langzaam op. Maar de vraag naar auto’s is ingestort en ligt in veel markten nog maar op enkele procenten van het pre-crisisniveau. Tweede voorbeeld: we maken veel onderdelen voor scheerapparaten voor merken als Philips en Braun. Het besteedbaar inkomen van consumenten neemt straks naar onze verwachting af omdat de werkloosheid gaat stijgen en overheden de belastingen gaan verhogen om de corona-steunmaatregelen te kunnen ‘terugverdienen’. Een derde belangrijke inkomstenbron komt van nieuwbouw-rookmelders voor Johnson Controls en Tyco. Bouwbedrijven leveren nu nog veel nieuwbouw op, maar zal dat in 2021 en 2022 nog zo zijn?

Wat betekenen deze economische onzekerheden voor jullie concreet?

We zijn een tussenschakel in een groot aantal complexe industriële ketens. Wat je nu ziet, is dat bedrijven zelfgerichte beslissingen beginnen te nemen. Daarmee verstoren ze de leveringsketen. Ze geven optimistische verwachtingen af, maar bestellen uiteindelijk minder. Of ze nemen bestelde volumes niet af zodat je geen facturen kunt sturen en je magazijnen dichtslibben met voorraden. We zagen in april en mei een duidelijk verschil tussen afname en prognose. De regels van het spel lijken niet meer geldig in coronatijd. Het vertrouwen tussen de ketenpartners dreigt weg te ebben. Dat is waarom ik een videoboodschap heb gemaakt. Met mijn video wil ik uitleggen aan leveranciers en afnemers hoe Rompa Group ervoor staat en wat voor acties onze ketenpartners van ons kunnen verwachten. Veel van onze grote afnemers hebben hier positief op gereageerd. Ik heb mailtjes gehad van wel 80% van de inkoopdirecteuren waar we zaken mee doen. Bij leveranciers is de respons overigens een stuk minder.

Het is goed om een piketpaal te slaan. Valt het tegen, dan moet je voor een tweede keer reorganiseren en dat doet veel meer pijn.

In de video vertelt u dat Rompa voor 2021 rekening houdt met een 25 procent lagere omzet. Is dat niet te somber?

Al onze plantmanagers hebben de opdracht gekregen om winstgevend te zijn bij een omzet van minus 25 procent. Het is goed om zo’n piketpaaltje te slaan. Als het meevalt wordt het gemakkelijker. Zouden we uitgaan van minus 10 procent en valt het tegen, dan moet je voor een tweede keer reorganiseren en dat doet veel meer pijn. Doordat we nu focussen op een zo groot mogelijke kasstroom [zie kader, red.]hebben we middelen om te kunnen downsizen. Waar we nu geen rekening mee houden, maar wat mogelijk wel gaat gebeuren, is dat concurrenten omvallen en hun klanten met hun matrijzen en daarmee hun business naar ons uitwijken. Dat zal dit jaar nog niet aan de orde zijn maar volgend jaar mogelijk wel.

Is de coronapandemie een voorbode van reshoring?

Nee, dat denk ik niet. Het is prettig om een mondiale speler te zijn die lokaal kan leveren, dicht bij de klant of diens afnemer. Dat biedt maximale flexibiliteit tegen de laagste transportkosten. Onze grootste fabrieken staan in China, Tsjechië, Mexico en Nederland. Het prijsverschil in arbeidskosten is zeer groot, daarom moet je het hier slimmer doen. In Nederland hebben we een tijdelijke stop op het inlenen van uitzendkrachten afgekondigd. Medewerkers die normaal niet in de productie actief zijn springen nu vier uur per week bij op de werkvloer. Dat is het beste wat ons de laatste maanden is overkomen. Managers en engineers staan nu eens zelf het ‘domme’ werk te doen en dat levert de meest creatieve suggesties over hoe de productieprocessen beter kunnen; bijvoorbeeld het inpakken van onze producten. Dat is het goede van een crisis. Iedereen is scherp en staat open voor veranderingen.

Voelen jullie je gesteund door de overheid en de banken?

De Nederlandse regering heeft knap werk geleverd met de NOW-regeling. Die vangt hier echt de eerste schokken op en geeft je tijd om te doen wat je moet doen. Chapeau, als ik het internationaal vergelijk. We hebben een goed contact met onze relatiemanager Lex Teulings van ABN AMRO. We hebben de afgelopen zeven jaar altijd winst gemaakt en die voor het grootste deel terug geïnvesteerd in de onderneming. Voorafgaand aan corona was onze kaspositie al best goed, en momenteel hebben we meer cash dan ooit. We hebben de bank gevraagd of de rekeningcourantvoorziening naar maximaal kan, zodat we voorbereid zijn op slechter weer. Die aanvraag is nu in behandeling. We hebben voldoende openstaande facturen om die maximering rond te krijgen, verwacht ik. Als het nodig is, dan zijn ze er voor ons.