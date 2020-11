De regio Utrecht heeft sinds kort een regionale ontwikkelingsmaatschappij. De oprichting van de ROM Utrecht Region werd vandaag gevierd in het bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben de functie om lokaal te investeren in innovatieve bedrijven en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. In coronatijd voeren de ROM’s op verzoek van het kabinet ook de Corona Overbruggingslening (COL) uit om startups en innovatieve mkb’ers extra te ondersteunen. De ROM Utrecht Region heeft in het kader van de COL tot nu toe 99 ondernemers een lening verstrekt, met een totale waarde van 19,8 miljoen euro.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ik wil innovatieve ondernemers in het hele land ondersteunen bij hun groei en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De ROM’s spelen daarbij een sleutelrol. Zij kennen de ondernemers in hun regio immers het beste en kunnen ze daarom optimaal bijstaan. Om die reden hebben we de hulp van de ROM’s ingeroepen bij het uitvoeren van de COL. Deze nieuwe ROM Utrecht Region is al volop bezig met het ondersteunen van startups en innovatieve mkb’ers en gaat nog veel meer voor de regionale ondernemers betekenen.”

ROM Utrecht Region

Bij de start van ROM Utrecht Region hebben zeven partijen een startkapitaal van €22 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan €8 miljoen afkomstig is van EZK. De overige aandeelhouders zijn de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De aandeelhouders zijn van plan om toe te werken naar een fondskapitaal van 50 miljoen euro in 2023.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Nederland telt acht ROM’s, verspreid over het hele land. ROM’s combineren een aantal taken: ze trekken bedrijven aan, ze helpen bij onderzoek en ontwikkeling, en verstrekken financiering – voornamelijk risicokapitaal aan startende en innovatieve mkb’ers. De ROM’s hebben hiermee een belangrijke taak in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.