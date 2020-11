Rolan Robotics ontwikkelt al 24 jaar robotsystemen voor uiteenlopende klanten, vertelt commercieel directeur Jacob Jan Stuyt. ‘Robots worden steeds meer een onderdeel van het proces. Ze zijn meestal geprogrammeerd om constant hetzelfde uit te voeren. Zo kan de robot bijvoorbeeld gemakkelijk een product vanuit een punt A oppakken en weer neerleggen op punt B. Het product moet wel telkens op exact dezelfde plek worden klaargelegd. Het handmatig sorteren en klaarleggen van producten kost veel tijd en kan bij grote producten of een grote oplage ook nog eens zwaar zijn. Vandaar dat de behoefte naar een automatiseringsoplossing steeds groter wordt en als RPA (Robotics Process Automation) Expert zijn wij in staat om de klant hierbij volledig te ontzorgen in hun eigen productieproces.’

Bin picking als industriële oplossing

Een Bin picking-robot lijkt het antwoord te zijn op deze groeiende behoefte. Bij bin picking wordt het menselijk proces van het handmatig klaarleggen van producten op punt A weggenomen. De producten worden bij deze oplossing in een grote bak, oftewel ‘bin’, gestort en liggen dus geheel willekeurig. Intelligente bin pick-software zorgt ervoor dat een 3D-camerasysteem de robot’s bewegingen bepaalt en zo het product in de bin opgespoord wordt en de robotarm er naartoe gestuurd wordt om het vervolgens op te pakken en de bak geheel leeg te maken. Het bin picking-systeem kan gecombineerd worden met een lasrobot systeem en wordt daarmee onderdeel wordt van een geheel productieproces. De gehele samenhang van diverse systemen maakt het bin picking-proces complex in vergelijking tot andere robotsystemen en heeft ons als RPA expert ook op de proef gesteld om van losse componenten te komen tot een robuuste industriële oplossing.

Ons innovatief bin picking-systeem in de metaalsector

Voor een klant uit de metaalsector hebben wij zo’n complex bin picking-proces ontwikkeld, geeft Jacob Jan aan. ‘Het bedrijf in kwestie werkt met een modulair product in grote oplages met verschillende families en afmetingen die allemaal binnen bepaalde parameters vallen. Deze moesten allemaal geautomatiseerd opgepakt en afgelegd worden en daarna verwerkt worden in een lasproces. Bij deze oplossing hebben we de Bin picking-robot in het midden gezet met vier bins, gevuld met de stalen gesneden vormen. Met een ingebouwde 3D-camera op de robotarm worden er punten op de platen geprojecteerd en een scan en 3D-beeld van de bin gemaakt. Hierdoor wordt het product gelokaliseerd door de bin pick-software, die de gevonden positie naar de robot stuurt. Het creëren van een stabiele omgeving is hier de sleutel voor een geslaagde oplossing.’

Bent u klaar voor geautomatiseerd fitten in uw bedrijf?

Bin picking is ideaal voor bedrijven met grote product oplages, waar momenteel handmatige sortering plaatsvindt. Dit kunnen bedrijven zijn die zelf produceren, of ongesorteerde producten van een externe partij aangeleverd krijgen in bins en deze vervolgens moeten verwerken in hun productieproces. Door het wegnemen van het handmatig sorteren en klaarleggen van producten kunt u focussen op kwaliteit en uw personeel inzetten op procesbegeleiding. Bent u klaar voor de stap in uw bedrijf om zwaar, repetitief werk verder te automatiseren? Dan is deze Bin pick oplossing met Lasautomatisering iets voor u!