Roger Loop nieuwe directeur NRK Verpakkingen

Roger Loop start op 1 mei aanstaande, parttime, als directeur van NRK Verpakkingen. Hij volgt daarmee Jur Zandbergen op die afzwaait en met pensioen gaat. Loop heeft jarenlange ervaring in de kunststofindustrie. Sinds 2005 is hij directeur van BureauLeiding, het kenniscentrum voor kunststof leidingsystemen. Daarvoor heeft hij zeven jaar gewerkt als directeur van de Europese vereniging voor flexibele verpakkingsmaterialen.

Met de benoeming van Roger Loop zet NRK Verpakkingen nadrukkelijk in op het vergroten van de zichtbaarheid van de kunststof verpakkingsindustrie. Loop gaat hier vanaf 1 januari 2021 fulltime mee aan de slag. Tot die tijd combineert hij zijn nieuwe werkzaamheden met zijn huidige aanstelling en verantwoordelijkheden bij BureauLeiding. Beide verenigingen zijn deze constructie in goed overleg overeengekomen.

Het bestuur van NRK Verpakkingen vindt het zeer belangrijk dat de sector goed en actief vertegenwoordigd wordt in een tijd waarin kunststofverpakkingen en kunststof producten voor eenmalig gebruik veelvuldig in de spotlight staan. Loop is vol ambitie: “Ik ga mij inzetten om nog duidelijker te maken dat kunststofverpakkingen niet het probleem vormen, maar juist de oplossing voor veel problemen zijn.”

Unanieme voordracht

Gezien de huidige coronacrisis was het bestuur van NRK Verpakkingen genoodzaakt om de benoemingsprocedure van Loop iets aan te passen. Het bestuur draagt hem unaniem voor als nieuwe directeur. Loop fungeert tot de eerstvolgende ledenvergadering als directeur ad interim.

“Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat onze leden zich in deze benoeming kunnen vinden. Wij wensen Roger veel succes met deze nieuwe uitdaging en bedanken Jur Zandbergen voor zijn inzet en het op koers houden van NRK Verpakkingen gedurende de afgelopen drie woelige jaren”, aldus Joan Hanegraaf, bestuursvoorzitter NRK Verpakkingen.