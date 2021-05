ROCSYS, de wereldwijde leider in robotische EV-laadoplossingen, heeft 6,3 miljoen dollar (5,25 miljoen euro) opgehaald in een ronde onder leiding van Forward.One. De investering biedt een solide basis om activiteiten in heel Europa op te schalen en een Noord-Amerikaanse business unit te lanceren, nu robotica het wereldwijde EV-laaddomein begint te betreden.

“De komende periode zal cruciaal zijn voor ons bedrijf. We gaan van technologieontwikkeling en commerciële pilots naar serie-implementatie. We zijn klaar voor de toekomst en zijn zeer goed gepositioneerd om het volledige marktpotentieel te benutten”, aldus Crijn Bouman, CEO van ROCSYS. “Automatisering brengt EV-opladen naar een hoger niveau van betrouwbaarheid en prestaties. Dit is cruciaal voor het succes van EV’s in grote professionele operaties, bijvoorbeeld operaties afhankelijk van vloten. Met de investering en steun van onze grote investeerders zullen we dat waarmaken.”

De volledige investering wordt gedaan door de bestaande investeerders van ROCSYS: Forward.One en Superangel. Tot op heden heeft ROCSYS sinds de oprichting in 2019 in totaal $ 9 miljoen (€ 7,5 miljoen) opgehaald, inclusief extra financiering door UNIIQ en subsidies.

Frederik Gerner, partner bij Forward.One, zei: “We zijn echt onder de indruk van de snelheid en professionaliteit van het ROCSYS-team. Binnen recordtijd slaagde ROCSYS erin om zeer geavanceerde technologie naar een verhandelbare oplossing te brengen, terwijl het partnerschappen ondertekende met verschillende van de grootste merken in de industrie. De eenvoud van hun oplossing, met behulp van industriestandaard voertuigconnectoren, maakt het een voor de hand liggende keuze voor grote OEM’s voor voertuigen. Daarom hebben we besloten om ons belang te vergroten en deze tweede investeringsronde te leiden.”

Schaalbare bewerkingen met EV’s inschakelen

Het zeer ervaren ondernemersteam pakt een belangrijke uitdaging aan in het bloeiende EV-ecosysteem. De robotica- en siteautomatiseringsdiensten van ROCSYS maken ev-opladen echt naadloos. Dit maakt ongekende prestaties mogelijk voor professionele activiteiten en de best denkbare ervaring voor chauffeurs en operators.

ROCSYS ondersteunt OEM’s voor grote voertuigen bij hun elektrificatie-inspanningen, omdat een optimale EV-laadoperatie een belangrijke factor is om het gebruik van EV’s een winnende propositie te maken. De cruciale punten hierin zijn doorvoer, betrouwbaarheid, kostenefficiëntie en veiligheid. ROCSYS pakt deze punten aan met haar producten. Bovendien, naarmate de autowereld gestaag op weg is naar zelfparkeren en zelfrijdend rijden, wordt automatisering van opladen onvermijdelijk voor de wereldwijd geïnstalleerde basis van EV-laders.

De gepatenteerde soft-roboticatechnologie en AI-gebaseerde computervisie van ROCSYS maken een veilige en kostenefficiënte automatisering van de standaard EV-laadverbinding mogelijk. De producten kunnen bestaande snelladers tot 350kW en MW-compatibele laders in de nabije toekomst automatiseren, waardoor elektrische voertuigen van alle soorten binnen enkele minuten automatisch kunnen worden opgeladen. Samen met een reeks siteautomatiseringsdiensten, ondersteuning op afstand en API-integratie kunnen operators overstappen op echt onbemande laadbewerkingen. Dit ontgrendelt ongekende functionaliteit, prestaties en ROI van hun laad- en EV-assets, terwijl ze zich tegelijkertijd voorbereiden op het tijdperk van zelf parkeren en zelfrijden.

“We ondersteunen ROCSYS vanaf het begin met volledig vertrouwen in zijn team, dat zijn credits heeft verdiend in de EV- en roboticaruimte. Ze werken samen met de belangrijkste spelers in de markt en leiden de ontwikkeling van het robotlaadecosysteem. Ze zitten echt overal aan het stuur, inclusief de internationale normalisatiecommissies over robotladen”, aldus Veljo Otsasson, partner bij Superangel.

FORWARD.one is een VC-fonds gericht op het investeren in hightech start-ups en scale-ups. Met een team van financiële professionals en technologieondernemers ondersteunt FORWARD.one hun portfoliobedrijven actief om hun doelen en ambities te bereiken. Na het succesvol inzetten van het eerste fonds is FORWARD.one begonnen met het werven van haar tweede fonds en blijft investeren in veelbelovende hightech ondernemers en hun bedrijven.

Superangel is een investeringsfonds in een vroeg stadium gevestigd in Estland, opgericht door ondernemers voor ondernemers. Als een syndicaat van bedrijfsbouwers helpt het Superangel-team oprichters hun volgende belangrijke mijlpaal te bereiken en biedt het expertise in go-to-market-strategie, klant- en bedrijfsontwikkeling, werving, verkoop, marketing en productontwikkeling.