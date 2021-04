ROCSYS, leverancier van plug-in robots; Grivix, leverancier van geautomatiseerde high-power vehicle inlets en VDL ETS, laadtest- en validatiepartner, werken samen aan de ontwikkeling van een gerobotiseerde laadoplossing voor Heavy Duty Charging in het kader van het toegekende Eurostars project Autocharge. Na voltooiing van deze ontwikkeling kan een e-truck of e-bus automatisch om een lading vragen, gaat het inlaatdeksel automatisch open en dicht en zorgt de innovatieve robot ervoor dat de CCS-stekker – of zelfs de aangekondigde MCS-stekker – veilig in het voertuig wordt gestoken, zodat de batterij van het voertuig volledig geautomatiseerd snel kan worden opgeladen. Het gehele systeem zal in staat zijn de verwachte hogere MW+ vermogens in de nabije toekomst te verwerken.

Verandering van logistiek door verkorting van laadtijd

Gedreven door de vermindering van CO2, NOx en zwevende deeltjes in de lucht en door steeds hogere eisen voor meer prestaties en lagere totale eigendomskosten, verandert e-mobiliteit snel. De verandering is al zichtbaar op de weg voor bussen en auto’s en komt er nu ook aan op de vrachtwagenmarkt. De stroombehoefte van een elektrisch zwaar bedrijfsvoertuig ligt aanzienlijk hoger dan die van elektrische personenauto’s. Een verkorting van de oplaadtijd is essentieel om de vereiste uptime te bereiken voor winstgevende gebruikscases, waar elke minuut telt. De innovaties die in het kader van de samenwerking zijn ontwikkeld, ondersteunen de vraag naar een hoge operationele efficiëntie van de voertuigen, evenals een goede business case voor de laadactiviteiten van de nutsbedrijven. Het Autocharge-consortium wil deze kostenbesparingen en prestatieverbeteringen bereiken door een volledige automatisering van het laadproces en het bereiken van een hoge energiestroom naar het voertuig met actieve thermische controle.

Open normen en beschikbaarheid van laders

Met de massale adoptie van EV’s neemt de wachttijd aan laadstations toe. Wachttijd is niet alleen vervelend voor de klant, maar ook duur en moet zo veel mogelijk worden beperkt, terwijl de betrouwbaarheid van het laadproces hoog moet zijn. Bovendien kunnen handmatig bediende laadkabels op de grond vallen en kunnen voertuigen over de kabels en connectoren rijden. Het gevolg is stilstand van de lader die vermeden had kunnen worden.

Door over te schakelen van manuele kabelbehandeling door menselijke operatoren naar een robotoplossing met intelligente laadcommunicatie wordt gegarandeerd dat de bekrachtigde koppeling nooit per ongeluk wordt losgekoppeld, waardoor de business case van wagenparkbeheer nog verder wordt verbeterd.

Laadinfrastructuur heeft baat bij interoperabiliteit op basis van standaardisatie. Hoewel verschillende organisaties al voordeel halen uit de robotisering van EV-laden, gelooft het consortium in, en draagt het bij tot, open standaarden zoals IEC en ISO. De lessen die uit deze samenwerking worden getrokken, zullen worden gedeeld in de verschillende standaardisatievergaderingen. Deze learnings omvatten inlaatpositie en oriëntatie, en interoperabiliteit rond communicatie tussen EV en infrastructuur. Automatische inlaten en laadrobots zijn al op de markt, maar wanneer automatisch laden volledig gestandaardiseerd is, kunnen eigenaars van laadinfrastructuur deze technologie op grotere schaal aanpassen en uitrollen in andere toepassingen.

Reikwijdte en tijdschema

Het consortium zal later in 2021 beginnen met validatietests met de eerste monsters, inclusief parkeergeleiding en zelfopenende kleppen. De implicaties van opladen met een hoog vermogen zullen worden onderzocht, en er zal nieuwe technologie worden ontwikkeld om het hoogst mogelijke stekkerlaadvermogen te bieden met een geautomatiseerde aansluiting. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de normalisatiecommissies wordt vanaf 2022 een oplossing verwacht voor geautomatiseerd opladen met megawatt (MCS).

Rocsys richt zich op het versnellen van de energietransitie door het automatiseren van het laadproces van elektrische voertuigen. Wij automatiseren alle fysieke handelingen met betrekking tot het opladen van EV’s door middel van soft-robotica en site automatiseringsdiensten, waardoor EV-laadprestaties van een hoger niveau worden ontsloten voor professionele operaties. We maken levensvatbare business cases mogelijk met EV’s en ondersteunen de routekaarten van voertuigfabrikanten richting autonoom rijden.

ROCSYS oplossingen zijn echt slim en maken gebruik van geavanceerde robotica om de standaard laadverbindingen aanwezig op voertuigen te automatiseren. Daarom vereisen onze oplossingen minimale of geen fysieke integratie-inspanningen voor voertuigfabrikanten. Onze connected services bieden naadloze integratie in elke professionele infrastructuur operatie. Als toonaangevende speler op het gebied van geautomatiseerd opladen, stimuleren we standaardisatie van robotisch opladen door actieve deelname in commissies over de hele wereld en streven we naar een toekomst waarin elke lader in de wereld een geautomatiseerde lader is. ROCSYS is gevestigd in Delft, Nederland, en wordt geleid door een zeer ervaren management team. De directeur van ROCSYS is Crijn Bouman.

Grivix wil fleetowners in staat stellen hun elektrische voertuigen met de langste up-time en slechts weinig handmatige bediening te laten rijden. Het verlagen van de total cost of ownership en het vergroten van gemak en veiligheid wordt bereikt door automatisering van het laadproces met innovatieve communicatie- en sensortechnologieën. Snel opladen wordt mogelijk gemaakt door gerichte koeling en bewaking.

Deze verbeteringen zijn gebaseerd op een staat van dienst van haar ingenieurs in het beheer van krachtige stroomstromen en warmteafvoer, en radiocommunicatietechnologieën. Grivix heeft de mogelijkheid om op een snelle manier mechatronische systemen te ontwikkelen. Het Zwitserse bedrijf Grivix neemt deel aan de verschillende IEC-standaardisatie-inspanningen voor autonoom laden en laden met hoog vermogen. Grivix is opgericht in 2018. Het bedrijf is gevestigd in Eschenbach. De directeur van Grivix is Marc-André Beck.

VDL Enabling Transport Solutions (VDL ETS) is onderdeel van de VDL Groep. VDL ETS richt zich op het onderzoeken, ontwikkelen, prototypen en testen van nieuwe mogelijkheden of concepten, met name voor transportgerelateerde activiteiten van VDL-bedrijven. Het doel is om milieuvriendelijke, innovatieve hard- en software oplossingen te ontwikkelen, onder andere op het gebied van elektrisch vervoer (E-mobility), batterijtechnologie, laadinfrastructuur, energieopslag, automatisch geleide voertuigen (AGV’s), geleidings- en navigatietechnologie.