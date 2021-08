ROCSYS INC is een feit! Rocsys opent een kantoor in Portland, Oregon, Verenigde Staten. We zullen tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar autonome laadoplossingen in de Noord-Amerikaanse regio.

Crijn Bouman, CEO en medeoprichter van Rocsys: “De markt voor elektrische voertuigen groeit enorm snel en we hebben een oplossing ontwikkeld om deze nog verder te helpen schalen. We kozen portland, Oregon om dicht bij onze klanten en fabrikanten aan de westkust te zijn. We zijn blij dat er zoveel vertrouwen is in ons bedrijf. Niet alleen van onze klanten, maar ook van onze investeerders die ons in staat stellen snel uit te breiden.”