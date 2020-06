Rockwell MVO-rapport 2019: 85% procent afval hergebruikt

Rockwell Automation heeft in 2019 8.500 van de 9.900 ton geproduceerd afval gerecycled of hergebruikt. Bovendien haalde het bedrijf ruimschoots de doelstellingen om persoonlijke ongevallen te voorkomen en de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Het bedrijf behaalde tevens een perfecte score op de Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index en werd door het Ethisphere Institute erkend als een van de meest ethische bedrijven ter wereld. Aldus het jaarlijkse rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVOR) van Rockwell dat gisteren is gepresenteerd

Het rapport geeft inzicht in de activiteiten Rockwell Automation op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen in de omgang met klanten, werknemers en gemeenschappen. In haar rol als een van de wereldwijde leiders op het gebied van industriële automatisering en digitale transformatie, heeft Rockwell Automation de ambitie om een hoofdrol te spelen als het gaat om verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Het MVO-rapport 2019 gaat dieper in op de succesvolle initiatieven van het bedrijf om een prettige werkplek voor medewerkers te creëren; klanten te helpen bij de vermindering van uitstoot en afval en een katalysator te zijn voor vooruitgang in lokale gemeenschappen.

Samen met de publicatie van het MVO-rapport 2019 lanceert Rockwell Automation een nieuwe content hub over verantwoord ondernemen. Op dit online platform zijn verhalen en nieuws te vinden over de vooruitgang die het bedrijf in de loop van het jaar op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geboekt.

Gezondheid en veiligheid

“Sinds onze oprichting – meer dan een eeuw geleden – is het helpen van onze klanten om productiever en duurzamer te worden, altijd onze prioriteit geweest. Ik ben daarom enorm trots op de voortgang die we in het MVO-rapport 2019 kunnen laten zien”, zegt Blake Moret, CEO van Rockwell Automation. “Terwijl we onze weg weer proberen te vinden in een wereld die door COVID-19 voor altijd is veranderd, blijft onze inzet voor de gezondheid en veiligheid van onze mensen, klanten en de gemeenschappen waarin we werken prioriteit. We blijven daarom trouw aan ons streven om mensen meer te laten bereiken; zowel binnen als buiten de organisatie.”

Nog enkele highlights uit het rapport:

Duurzame klanten

In 2019 hielp het bedrijf een non-profitorganisatie bij de bestrijding van ondervoeding over de hele wereld door geautomatiseerde processen te ontwikkelen die de organisatie in staat stelde om aanzienlijk meer mensen te voeden. In 2019 alleen al zag de organisatie een groei van 20 procent in haar productiecapaciteit. Om een regio aan de kust van het vasteland van Australië te helpen bij de opwekking van elektriciteit, werkte Rockwell Automation samen met een duurzaam energiebedrijf. Rockwell Automation installeerde een nieuwe ‘Hydro Energy Hub’ die, als de omstandigheden het toelaten, overschakelt naar 100 procent hernieuwbare zonne- en windenergie.

Duurzame gemeenschappen:

Het totale bedrag aan giften van Rockwell Automation bedroeg in 2019 bijna 9 miljoen dollar. De focus lag op STEM-educatie (de opleiding van studenten in science, technology, engineering en wiskunde), de ontwikkeling van talent en vaardigheden en het verzorgen van noodhulp- en herstelprogramma’s in rampgebieden. Naast ondersteuning in natura hebben medewerkers van Rockwell Automation wereldwijd 221 teams ondersteund met behulp van het For Inspiration and Recognition of Science & Technology (FIRST) programma – een initiatief dat erop gericht is om jonge mensen te inspireren leiders te worden in wetenschap en technologie. Rockwell Automation’s Academy voor Advanced Manufacturing (AAM) in Noord-Amerika biedt militaire veteranen technische opleidingen aan voor een succesvolle carrière na het leger.

“Rockwell Automation’s benadering van verantwoord ondernemen staat zeker niet stil, maar past zich juist constant aan om tegemoet te komen aan de groeiende uitdagingen waar we mee te maken krijgen. Hierdoor kunnen we een betekenisvol en blijvend verschil in de wereld maken”, zegt Majo Thurman, directeur milieu, gezondheid en veiligheid bij Rockwell Automation. “Als onderdeel van onze evoluerende aanpak stellen we nieuwe milieudoelstellingen vast, passen we onze prioriteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen continu aan en onderhouden we intensief contact met al onze stakeholders om vast te stellen waar en hoe we het grootste verschil kunnen maken.”