Rockwell Automation beperkt omzetverlies 2020 door overnames – winststijging door maatregelen

De omzet van industrieel automatiseerder Rockwell Automation over het boekjaar 2020 (van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020) is uitgekomen op 6.329,8 miljoen dollar; een daling van 5,5 procent ten opzichte van 2019 toen een omzet van 6.694,8 miljoen dollar werd gerealiseerd. De opbrengsten uit bestaande activiteiten daalden in 2020 met 7,8 procent; overnames waren goed voor een omzetstijging van 3,5 procent.

Daarnaast moest er een valutacorrectie van 1,2 procent toegepast worden. De winst in boekjaar 2020 bedroeg 1.023,4 dollar, vergeleken met 695,8 miljoen in 2019. De winststijging was onder meer te danken aan een combinatie van tijdelijke en structurele kostenmaatregelen.

In de omzet van boekjaar 2020 had de business unit Architecture & Software een aandeel 2.832,9 miljoen dollar, een daling van 6.3 procent vergeleken met 3.021,9 miljoen in 2019. De business unit Control Products & Solutions realiseerde in 2020 een omzet van 3.496,9 miljoen dollar, een daling van of 4,8 procent vergeleken met 3.672,9 miljoen vorig jaar.

‘Kracht businessmodel aangetoond’

“De resultaten in boekjaar 2020 en met name ook onder de huidige, buitengewone omstandigheden in het laatste kwartaal van 2020 hebben de kracht van ons businessmodel en de betrokkenheid van onze medewerkers aangetoond. De groei van de orderportefeuille is een indicatie voor de zich langzaam herstellende markt en de toenemende, toegevoegde waarde van onze oplossingen voor klanten in de verschillende bedrijfstakken”, zei CEO Blake Moret in een toelichting op de cijfers. “Ondanks de lagere omzet hebben we een sterke liquiditeitspositie. Dat bewijst dat we in staat zijn de kosten goed te managen en dat we tegelijkertijd strategische investeringen kunnen blijven doen.”

Prognose: ‘Prima uitgangspunt voor groei’

“Als de markten zich herstellen en industriёle bedrijven weer willen investeren, heeft Rockwell Automation een prima uitgangspunt voor verdere groei in 2021”, vertelde Moret. “De nieuwe software, hardware en dienstverlening in ons portfolio voegen nog meer waarde toe. Onze projecties voor 2021 gaan uit van een omzetgroei tussen de 6 en 9% bij een voortzetting van het herstel en zolang er zich geen stijging van het aantal bedrijfssluitingen of verstoringen van de supply chains voordoen als gevolg van Covid-19.”